A alta liderança é o motor para diversidade e inclusão

Nos últimos anos, com o crescimento da agenda ESG e com a adesão de mais empresas aos princípios do empoderamento das mulheres – a WEPs, houve aumento da participação feminina em espaços de poder e investimento em programas de liderança inclusiva.

A maioria dos programas fortalece a autoconfiança e desenvolve competências para que as participantes possam navegar com mais habilidade e agilidade nos ambientes formados, majoritariamente, por líderes homens.

Outras organizações optam por envolver também os homens nestes treinamentos. Em geral, os participantes ganham mais consciência dos benefícios da diversidade para a sustentabilidade dos negócios, passam a ser mais empáticos ao tema e tornam-se bons aliados para a paridade de gênero nas empresas.

As iniciativas para a equidade trazem resultados positivos para os negócios e para a sociedade, ainda assim, segundo dados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial em março deste ano, no ritmo atual, levaremos 135,6 anos para extinguir a lacuna de gênero e 267 anos para o fim do abismo econômico entre homens e mulheres.

Não à toa, podemos afirmar que, quando uma mulher ascende profissionalmente, toda a sociedade ganha com o crescimento da economia e a melhor qualidade de vida da população.

Neste sentido, hoje, alegro-me ao testemunhar inúmeros grupos voluntários promovendo mentorias, treinamentos e rodas de conversa para mulheres. Este movimento ganha cada vez mais força e adesão de aliados.

Por outro lado, sinto falta de um maior envolvimento da alta liderança para o cumprimento do princípio número 1 da WEPs: estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto nível.

Ao considerar que o grupo dominante trabalha há centenas de anos com um certo padrão de pessoas, trago nesta coluna algumas provocações.

Recentemente, ouvi do CEO de uma empresa com programas de liderança para mulheres que a sua organização era inclusiva por ter o mesmo número de colaboradores homens e mulheres. Fiquei feliz com esta fala, pedi o retrato das pessoas que compõem o C-level e o conselho de administração, e logo notamos que eram compostos por um único gênero, nada diverso.

Cabe à alta liderança, em especial ao C-level, ser diversa e incluir pessoas diversas na sua equipe. Este é o primeiro princípio que, se negligenciado, traz riscos para o clima organizacional.

Quando se capacita a média gerência para a diversidade, antes que a alta liderança esteja pronta para incluir pessoas diferentes do padrão, cria-se uma tensão que impacta negativamente os relacionamentos entre líderes, lideradas e liderados.

Como o mais alto nível organizacional, em geral, está sem agenda, não prioriza capacitações que possam realmente trazer uma mudança profunda de mentalidade, ou acredita que esta não é a sua responsabilidade, como alterar este cenário?

Primeiro, estabelecendo metas claras de curto, médio e longo prazos para a paridade de gênero em todos os níveis, priorizando o C-level. A mudança deve ser de cima para baixo e não o contrário! Isto porque, no nível executivo, ainda há profissionais que não sabem trabalhar ou liderar num time diverso ou tampouco têm consciência de seus vieses implícitos.

Segundo, normalizando que todos temos vieses inconscientes e que, infelizmente, muitas vezes somos injustos, mesmo sem querer. Este olhar mais humano desperta compaixão com os próprios e alheios erros.

Ao refletir e escrever o nome das pessoas com quem prefere-se trabalhar, ouvir ideias, investir em projetos, convidar para uma reunião estratégica, um happy hour ou mesmo conviver, os preconceitos contra ou a favor de um determinado tipo de pessoa são expostos, abrindo-se caminhos para o reconhecimento dos vieses de gênero e o início da convivência profissional com mulheres pares, novas ideias e novos projetos.

A cultura organizacional que entende e aceita que julgamentos enviesados acontecem a todo o momento incentiva as lideranças na tomada de decisões a refletirem mais profundamente sobre suas escolhas.

Tenha a sua empresa aderido ou não a WEPs, o sucesso no presente e futuro são daquelas que investem tempo e recursos na agenda ESG, que não se consolida de um dia para o outro. Faz-se necessário um planejamento estratégico comprometendo a direção do negócio.

A diversidade traz benefícios universais e o C-level preparado para uma liderança inclusiva, conectado a valores e a boas práticas, acelera esta transformação cultural também universal. É o motor propulsor de mudança sustentável que se deseja no mundo, capaz de acelerar os resultados em um tempo inferior do que um e dois séculos previsto no Fórum Econômico Mundial de 2021.

*Georgia Bartolo, fundadora da Warana Treinamentos e especialista em equidade de gênero