A afirmação sem prova é um ponto de vista?

A prova é o aspecto mais importante de uma disputa judicial, a ponto de ser incumbência, de quem afirma algum acontecimento com importância jurídica, o dever de apresentar o respectivo amparo da sua alegação.

Somente em situações bem específicas é que essa incumbência é alterada, normalmente quando envolve relação de consumo ou impossibilidade de quem pretende comprovar um fato. No entanto, ainda neste cenário, cabe demonstrar o enquadramento em alguma dessas exceções.

A alegação sem a devida correspondência com o lastro probatório nada mais é do que mera afirmação vazia ou apenas um ponto de vista individual, longe de consistir na forte convicção de verdade que somente a prova pode atribuir. Essa fonte de verdade traz o elemento essencial para o convencimento da existência ou ocorrência do fato, especialmente se seu conteúdo for relevante para preservar direitos.

O recomendável é que das afirmativas feitas, as provas tenham o relevo de corroborar uma ordem cronológica de acontecimentos e sirvam como elemento de inferência na reconstrução da verdade.

Esse recorte é necessário para definir o contexto em que se gravita os acontecimentos, que se pretende provar, e a consequência jurídica que resultará a aplicação da lei.

A dialética, presente principalmente na disputa judicial, pressupõe que as alegações sejam acompanhadas de elementos que demonstrem a verdade delas.

A mesma dinâmica do encadeamento lógico na apresentação de afirmações, levando por base a ordem cronológica de acontecimentos, pode ser empregada na segmentação da apresentação das provas. Esse artificio prático pode servir ao propósito de, ao menos, alterar a narrativa, que ganhará contorno de fato e de verdade.

Para se revestir o fato de verdade é preciso que ultrapasse a mera alegação. Aliás, é importante também que a afirmação não se apresente como mero indício ou como resultado de uma racionalidade investigativa de suposição, pois ao resultado de indução não se confere a certeza, mas sim mera probabilidade ou uma suspeita.

O exercício do raciocínio pode até conduzir à conclusão da ocorrência de acontecimentos ou à suposição de consequências, mas isso nem elimina a dúvida e nem retira a incerteza. Por isso, o indício não é prova, pelo contrário, é consequência do acaso de circunstâncias.

Ao contrário dessa indução provocada pelos indícios é a presunção. Esta leva em conta a existência de uma prova sobre ao menos um acontecimento e a relação de dependência entre esse e outro desconhecido, mas presumido, e não o indício ou a mera suspeita.

A presunção nesse caso tem como princípio a coerência das afirmações e a dedução lógica que dela se desencadeia, para permitir a suposição da existência de outro acontecimento.

Entretanto, a certeza advinda dessa presunção tem uma dualidade. Embora claramente possa ser deduzida pela lógica, pode do mesmo modo e por outro lado, ser infirmada em sentido contrário pela simples comprovação do fato desconhecido (até então presumido).

A presunção só terá o relevo de verdade absoluta, e a produção da prova em sentido contrário será inútil, quando a lei assim determinar.

A necessidade de prova visa normalmente o convencimento sobre a ocorrência ou existência de fato. Seu enfoque leva em conta não só a coerência, mas também a relevância e a pertinência com o que circunda as afirmações.

Neste contexto, a conclusão com a qual encerramos este artigo é que as alegações, para não serem interpretadas como vazias, necessariamente precisam ser validadas e corroboradas com provas, para delas se estabelecer o recorte da verdade, pois do contrário, é mera opinião.

*Guilherme Vinicius Justino Rodrigues é mestrando em Direito pela USP – Universidade de São Paulo