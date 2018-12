A Advocacia repudia ‘achincalhe’ a Lewandowski

Um numeroso grupo de prestigiados advogados divulgou nota de repúdio ao que chamam de ‘achincalhe’ e ‘mera importunação’ ao ministro Ricardo Lewandowski. Na terça, 4, durante voo São Paulo/Brasília, um passageiro, o advogado Cristiano Caiado de Acioli, abordou o ministro e disse ter ‘vergonha’ do Supremo. Lewandowski mandou deter o advogado, que gravou a discussão.

“Vimos com tristeza, inconformismo e indignação, o constrangimento a que foi submetido um dos mais respeitáveis ministros do Supremo Tribunal Federal”, enfatizam os advogados.

“É certo que a vida na democracia sujeita todos, principalmente pessoas públicas, à convivência com a crítica”, pondera o texto, subscrito inicialmente por 87 advogados.

O manifesto de apoio ao ministro deverá reunir pelo menos 100 adesões.

“A mesma democracia, porém, impõe limites, não admitindo que a liberdade de expressão seja usada como escusa para atos de mera importunação e achincalhe, ainda mais quando provocados com o fim de autopromoção. Que outro motivo teria o agressor para gravar em vídeo o ato?.”

Na avaliação dos juristas, ‘a atitude do ministro Ricardo Lewandowski, de chamar autoridade policial para apuração do fato, que pode ser classificado como desacato ou importunação do sossego, é a que se espera de qualquer cidadão civilizado submetido a igual constrangimento’.

LEIA A ÍNTEGRA DO MANIFESTO POR LEWANDOWSKI

“Vimos com tristeza, inconformismo e indignação, o constrangimento a que foi submetido um dos mais respeitáveis Ministros do Supremo Tribunal Federal.

É certo que a vida na democracia sujeita todos, principalmente pessoas públicas, à convivência com a crítica. A mesma democracia, porém, impõe limites, não admitindo que a liberdade de expressão seja usada como escusa para atos de mera importunação e achincalhe, ainda mais quando provocados com o fim de autopromoção (que outro motivo teria o agressor para gravar em vídeo o ato?).

A atitude do Ministro Ricardo Lewandowski, de chamar autoridade policial para apuração do fato – que pode ser classificado como desacato ou importunação do sossego – é a que se espera de qualquer cidadão civilizado submetido a igual constrangimento.

Manifestamos, assim, nossa inteira solidariedade ao Ministro Ricardo Lewandowski.”

QUEM ASSINA O MANIFESTO POR LEWANDOWSKI

1. Roberto Podval

2. Daniel Romeiro

3. Luís Carlos Moro

4. Leandro Raca

5. Marcelo Cattoni

6. Bruno Salles

7. Otavio Pinto e Silva

8. Marco Aurélio de Carvalho

9. Antonio Carlos de Almeida e Castro (Kakay)

10. Marcelo Turbay

11. Roberta Queiroz

12. Liliane de Carvalho

13. Hortensia Medina

14. Amanda Almeida França

15. Conrado Almeida Correa Gontijo

16. Miguel Pereira Neto

17. Luiz Fernando Pacheco

18. Geraldo Prado

19. Hugo Leonardo

20 – Anderson Bezerra Leite

21 -Pedro Estevam Serrano

22. Marcela Fleming S. Ortiz

23. Izabella Hernandez Borges

24. Fernando Tristão Fernandes

25. Fernando Augusto Fernandes

24. Nilson Pires Vidal de Paiva

26. Otávio Espires Bazaglia

27. Esmar Guilherme Engelke Lucas Rêgo

28. Rafaela Azevedo de Otero

29. Rodrigo José dos Santos Amaral

30. José Rodolfo Juliano Bertolino

31. Breno de Carvalho Monteiro

32. Douglas de Souza Lemelle

33. Guilherme Lobo Marchioni

34. Raphael da S. Pitta Lopes

35. Ricardo José Gonçalves Barbosa

36. Cristina Lima dos Santos Magalhães

37. Renato Reis Aragão

38. Fernando Tristão Fernandes

39. Wagner Gusmão Reis Junior

40. Fernando Neisser

41. Margarida Lacombe

42.Flavio Crocce Caetano

43. Thiago M. Minagé

44. Magda Barros Biavaschi

45. Alamiro Velludo Salvador Netto

46. Jader Marques

47. Guilherme Battochio

48. Ana Amélia Camargos

49. Roberto Tardelli

50- Leonardo Isaac Yarochewsky

51 – Juliano Breda

52 – Laio Morais

53 – Vitor Marques

54 – Michel Saliba

55- Alberto Zacharias Toron

56 – Fabiano Silva dos Santos

57- Larissa Ramina

58 – Caio Leonardo

59 – Fabio Tofic

60 – Ritienne K Soglio

61 – Jessica Ailanda Dias da Silva

62- Cristiano Maronn

63-Carmen Da Costa Barros

64. José Eduardo Martins Cardozo

65. Laís de Figueirêdo Lopes

66. Anna Candida Serrano

67. Margarete Gonçalves Pedroso

68.Maurides de Melo Ribeiro

69. Gisele Cittadino

70. Nelson Vicente Portela Pellegrino

71. Marcio Tenenbaum

72. Pedro Viana Martinez

73. Afonso Arantes de Paula

74. Fábio Gaspar

75. Marina Chaves Alves

76. Márcio Augusto Paixão 77. Beatriz Vargas Ramos

78. Marcelo Nobre

79. Luis Guilherme Vieira

80. Luciana Worms

81. Alice Mieko Yamaguchi

82. Sergio Graziano

83. Fabio Delmanto

84. Paula Ravanelli Losada

85. Angelita da Rosa

86. Antonio Pedro Melchior

87. João Ricardo Dornelles