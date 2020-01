A advocacia moderna e o papel do controller jurídico

A controladoria jurídica é um departamento que atua dando suporte ao setor técnico do departamento jurídico, fazendo o controle de diversas atividades e padronizando procedimentos que deverão ser cumpridos pela equipe na utilização do software interno. Assume ainda o papel de departamento de qualidade, pois através de relatórios, apresentará resultados periódicos, fará avaliação se a divisão de processos entre os advogados responsáveis está equilibrada, se o resultado está atingindo a qualidade projetada, dentre outros.

A controladoria jurídica não representa a burocratização das atividades, a sua finalidade é atuar no gerenciamento dos prazos, cumprimentos de determinações legais e operacionalização dos trabalhos administrativos.

Para que a atuação do departamento de controladoria jurídica tenha êxito, será indispensável um software de gestão que esteja de acordo com o projeto determinado.

O software permitirá acompanhar os prazos processuais, audiências, agendamento de compromissos e eventos por agenda virtual, sendo exibidos pelo sistema diariamente, evitando eventuais perdas de datas. Também irá gerar relatórios precisos relacionados aos indicadores de produtividade, acompanhamentos processuais de clientes e gestão financeira da empresa.

Trata-se de setor indispensável para alcançar um nível elevado de qualidade, eficiência e excelência nos serviços prestados.

O “controller jurídico” é um profissional que irá atuar em multitarefas, pois exercerá diversas atividades de gestão, interagindo com as equipes dos departamentos jurídicos, TI e financeiro. Atuará como o guardião do sistema de gestão (software).

Terá a função de registrar prazos, gerir agendas, fiscalizar o cumprimento das determinações legais e monitorar atividades que serão desempenhadas pelo time de advogados.

A este profissional também competirá o treinamento das equipes, realizará análise de desempenho e apresentará feedback dos profissionais. Deverá elaborar relatórios de resultados e apoio de decisões estratégicas.

O profissional de controladoria deve manter-se atualizado com os avanços tecnológicos, para executar suas atividades com eficiência, gerir com competência o software, apoiar a equipe de advogados, de forma que estes possam se concentrar exclusivamente na parte técnica.

A vantagem que se destaca na instauração da controladoria jurídica é a eficiência e a produtividade. A lucratividade será consequente com o aumento da produtividade dos advogados nas áreas técnicas. A diminuição de riscos internos com o gerenciamento das informações, controle rigoroso de prazos e audiências, alimentação e atualização do banco de dados, permitindo a identificação de riscos de aspectos operacionais, gerenciais e estratégicos.

E a conquista que pode ser considerada uma das mais importantes será a fidelização de clientes, por ofertar segurança na prestação dos serviços contratados, garantindo acesso facilitado às informações, a percepção do controle rigoroso dos prazos e audiências, gerando assim elevada credibilidade.

A advocacia moderna vem sofrendo mudanças tecnológicas, com uma grande necessidade de adaptação. A controladoria jurídica é o departamento da era digital, oferecendo suporte ao setor técnico, reduzindo custos por erros evitáveis, dando segurança e evidenciando uma estrutura organizada e moderna.

*Luzia Neves de Azevedo é advogada integrante do escritório Cerveira, Bloch, Goettems, Hansen e Longo Advogados Associados, na posição Controller Jurídico