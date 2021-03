8 motivos relevantes para ter um conselho na sua empresa

A demanda pela implementação de conselhos dentro de uma empresa tem aumentado de forma significativa, mesmo tratando-se de empresas médias ou pequenas. Essa evolução está ligada à preocupação crescente por estabelecer critérios de governança e boas práticas, exigências estas cada vez mais necessárias, na preservação dos valores e cultura de um empreendimento.

Na realidade do mercado brasileiro, no qual aproximadamente 75% dos negócios são formados e conduzidos por famílias, a preocupação com a continuidade do negócio, e a busca em deixar estruturas saudáveis e sustentáveis para as próximas gerações tem contribuído de forma importante para estas mudanças.

Na formação dos conselhos, a inclusão de conselheiros independentes, que trazem consigo experiências profissionais ricas e específicas, entra neste cenário como uma proposta interessante de oxigenação da estrutura e do ambiente vigente.

Alguns motivos relevantes:

1 – Visão externa e isenta ajuda no diagnóstico e solução de conflitos internos (muitas vezes entre os familiares), que influenciam de forma direta nos resultados da empresa.

2 – Aportar visão estratégica de médio e longo prazo, com a finalidade de buscar o crescimento e perenidade da empresa.

3 – Participação na escolha do CEO e do corpo diretivo buscando valorizar a meritocracia e a transparência.

4 – Avaliação dos investimentos e dos riscos da operação.

5 – Acompanhar o desempenho da operação e a cobrança dos resultados.

6 – Promover e estimular a criatividade e a inovação tecnológica.

7 – Preservar e estimular as boas práticas de Governança.

8 – Acompanhar a saúde financeira e a sua boa condução.

O mercado “enxerga” positivamente, quando a empresa tem uma estrutura formal de conselho, com membros independentes contribuindo adicionalmente à família para a solidez e garantia da preservação do negócio. Qual é a sua realidade?

*Marcos Sardas, conselheiro de empresas e sócio-diretor da Exxe Consultoria Empresarial