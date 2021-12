8 de dezembro: dia da justiça ou da injustiça?

Hoje é o dia da justiça. Ou hoje deveríamos celebrar o dia da injustiça? Pelo que temos vivido no Brasil nos últimos tempos, penso que a segunda referência talvez seja mais proporcional, especialmente quando lemos no jornal que prefeitos deixam de utilizar R$15 bi da verba para a educação, exatamente os mesmos prefeitos que fizeram o lobby para esmagar a lei de improbidade administrativa.

Agora, o Ministério Público ficou de mãos atadas, e violações como esta, que, em tese, não gerariam dano ao erário, não mais são puníveis pela nova lei 14230/21, que também criou prazos de prescrição de uma suavidade do patamar de banheira de hidromassagem com sais importados.

Nenhuma improbidade culposa se pune. E as dolosas, só com prova de dolo específico. Sem contar o prazo de um ano para concluir as investigações. É óbvia a pretensão legislativa. Nada de modernizar a lei. Nada de dar prevalência ao interesse público e sim facilitar a vida dos transgressores, muitos deles detentores de mandatos, que aprovaram o projeto.

Em 2021 há mais outros motivos para transformar 8 de dezembro em dia da injustiça. Não me refiro a situações isoladas. A lei da ficha limpa, também neste ano foi esmagada e agora os políticos condenados por não prestar devidamente suas contas conservam elegibilidade e assim se favorece o caixa dois eleitoral e a compra de votos. Ou seja, a injustiça na competição pelo voto.

Mas não é só no campo político. Mais um escândalo na CBF envolvendo o presidente, que é afastado por assédio sexual e moral mostra que as coisas não funcionam de forma muito justa por lá. Afinal Havelange, Ricardo Teixeira, Marco Polo del Nero, José Maria Marin sequencialmente foram retirados do poder por práticas fraudulentas e injustas. Mesmo assim, não existe compliance na CBF, não existe transparência na gestão do futebol nacional.

Assim como no mundo partidário, onde também se foge da ideia de uma lei de compliance e da transparência, com raras exceções. Os partidos comportam-se como se não devessem se submeter a limites legais, a regras de conformidade ou transparência e isto não foi diferente na reforma eleitoral aprovada.

Só não foi ainda pior porque felizmente a sociedade civil reagiu e impediu as aprovações das PECs da impunidade, onde se propunha a total blindagem de parlamentares assim como da vingança (PEC 5/21), em que se pretendeu aniquilar a independência funcional do Ministério Público, deturpando a essência do Conselho Nacional do Ministério Público, concebido pela emenda 45. Não passou por 11 votos.

Amanhã se celebra o Dia Internacional de Combate à Corrupção, desde 2003, em virtude da assinatura da Convenção da ONU. O presidente da República, que acaba de se filiar o PL, do campeão de corrupção Valdemar da Costa Neto, o mensaleiro “Boy”, afirmou há alguns meses que havia acabado a corrupção. Agora, que se tornou colega de partido do famoso Maranhãozinho, pré-candidato ao governo do Maranhão, fotografado nos últimos dias com maços e mais maços de dinheiro criminoso oriundo do orçamento secreto, mudou de discurso e admite haver corrupção.

Talvez tenha influenciado o fato do Senador Chico Rodrigues, vice-líder do Governo, pego com R$33.000,00 nas nádegas, não ter explicado o fato convincentemente até hoje. Mas retomou suas funções como se nada tivesse ocorrido. E a Comissão de Ética? Onde está a justiça? Será que o Congresso veria com bons olhos a idéia do MP escolher seus membros, como pretendiam escolher o Corregedor Nacional do MP?

Exatamente ao tempo em que a revista Time acaba de eleger o Presidente a personalidade do ano de 2021, com 24% do número de votos totais (cerca de 2,1 milhões), o segundo lugar ficou com o candidato derrotado nas eleições estadunidenses Donald Trump, com 9% dos votos e os profissionais da saúde que combateram a COVID19 em terceiro, com 6,3% dos votos, registro que os destaques são para enaltecer o quanto as pessoas foram muito positivas ou negativas para o mundo no ano que se passou.

Neste cenário de dia da injustiça, vejo com muita preocupação a vedação ao uso de escutas ambientais em que a vítima de crimes, como a mulher em situações de violência doméstica grave ameaças do companheiro. Assim como a impossibilidade de jornalistas investigarem. No mundo todo, admite-se este tipo de prova, como foi o caso de Robinho na acusação de estupro na Itália. Esta vedação estabelecida na forma de jabuti na discussão do pacote anticrime é mais uma razão para afirmarmos ser hoje o dia da injustiça.

O sistema do juiz de garantias é importante e positivo, mas penso que antes de instituí-lo precisamos garantir o mínimo básico existencial em matéria de direitos humanos fundamentais, sob pena de começar construção da casa pelo telhado. Em Vaduz, em Oslo, em Paris, maravilha. Mas nas palafitas, nas situações de miséria extrema, primeiro o mínimo essencial e depois, de forma planejada o juiz de garantias, sob pena de se transformar numa fonte inesgotável de proclamação de nulidades e impunidade.

Que o dia da justiça e de combate à corrupção nos sirvam como estímulo para a retomada destas agendas e, acima de tudo, a consciência da essencialidade da prevalência do interesse público.

*Roberto Livianu, procurador de Justiça em São Paulo, doutor em Direito Penal pela USP, idealizador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção

