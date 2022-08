77 anos de Hiroshima

“As nuvens que se abriram após o fim da Guerra Fria estão se reunindo mais uma vez. Tivemos uma sorte extraordinária até agora, mas sorte não é uma estratégia. Nem é um escudo contra as tensões geopolíticas que levam ao conflito nuclear. Hoje, a humanidade está a apenas um mal-entendido ou a um erro de cálculo da aniquilação nuclear”. Estas foram as palavras utilizadas por António Guterres, Secretário Geral da Nações Unidas, em 2 de agosto deste ano, na abertura da 10ª revisão anual do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, em Nova Iorque. O mundo – que vive tempos turbulentos resultantes da pandemia da Covid-19, da Guerra da Ucrânia e da visita inconveniente de Nancy Pelosi, presidente da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, a Taiwan – precisa desacelerar a retomada dos armamentos nucleares. Atualmente, existem mais de treze mil armas nucleares mantidas em arsenais pelo mundo. A devastação que pode ser causada por tais armas seria fatal à humanidade.

Não haveria tantos motivos para preocupar-nos sobre a letalidade desse arsenal se tivéssemos mais estadistas pelo mundo. No entanto, à medida que o arsenal nuclear se expande, a qualidade das lideranças políticas diminui proporcionalmente. É cada vez mais preocupante o cenário quando notamos que muitos daqueles que controlam os arsenais estão aquém das qualidades necessárias a líderes efetivos, e se encontram – em muitos casos – escravizados pela cultura da aceitação nas mídias sociais.

Cabe, portanto, sempre relembrarmos a tragédia que foi o ataque nuclear a Hiroshima e Nagasaki para que as lideranças globais – por mais incapacitadas que sejam – não flertem com a alternativa da destruição nuclear. Do contrário, a aniquilação é uma realidade perene.

Era uma segunda-feira ensolarada e calma aquele 6 de agosto de 1945. De repente, às 8h16, um bombardeiro norte-americano – Enola Gay, nome dado em homenagem à mãe do piloto que o conduzia – lançou a primeira bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima. Oitenta mil pessoas morreram imediatamente. Trinta e cinco mil ficaram feridas. E mais sessenta mil pessoas morreriam até o fim daquele fatídico ano de 1945 como resultado da bomba. Das 90 mil edificações existentes em Hiroshima, somente 28 mil resistiram e ficaram em pé. Dos 200 médicos antes da bomba, somente 20 sobreviveram ou mantiveram a capacidade para trabalhar. Dos 1780 enfermeiros, 150 sobreviveram para atender os enfermos e os mortos. Trinta e nove escolas foram destruídas, com 8.187 estudantes feridos, 6.268 estudantes e 132 professores mortos.

Três dias depois, numa quinta-feira, às 11h02, no dia 09 de agosto de 1945, em Nagasaki, localizada a trezentos quilômetros ao sul de Hiroshima, um bombardeiro B-29 lançaria mais uma bomba atômica, aniquilando cerca de oitenta mil vidas. Hiroshima e Nagasaki sofreram o enorme impacto destrutivo daquelas bombas nucleares que, de fato, foram utilizadas mais como teste para medir o poder letal do que para vencer uma guerra que já se encontrava praticamente vencida.

Passados 77 anos, Hiroshima e Nagasaki lograram reconstruir-se depois da tragédia atômica e constituem um testemunho do pior momento da história. Os descendentes de Hiroshima e Nagasaki transformaram a tristeza em alegria e fizeram ressurgir duas cidades pujantes, organizadas, altruístas, com uma mensagem global: “Que todas as armas nucleares e guerras desapareçam e que as nações vivam em verdadeira paz!” Esta voz de Hiroshima e Nagasaki vem das cinzas dos corpos daqueles homens e mulheres, crianças e adultos. Tais cinzas devem inspirar e incentivar a humanidade a não se tornar a sua maior e pior inimiga.

O mundo tem-se armado substancialmente, com os gastos militares cada vez maiores. Vivemos, ainda, a insanidade do adágio latino Si Vis Pacem, Para Bellum (“se queres a paz, prepara-te para a guerra). A possibilidade de aniquilação global nunca foi tão real. É importante ressaltar a relevância do preâmbulo da Carta de São Francisco de 1945, que afirma a necessidade de preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra e de “praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais”.

O Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), em vigor desde 1970, ainda que imperfeito, constitui um instrumento essencial e a pedra angular evitar a proliferação nuclear. Amplamente aceito, o TNP conta com cento e noventa e um Estados comprometidos com o desarmamento nuclear. O objetivo principal do TNP é impedir a disseminação de armas nucleares e tecnologia de armas, e incentivar a cooperação nos usos pacíficos da energia nuclear e a alcançar o desarmamento nuclear.

A construção da paz é um trabalho diuturno. Relembrar Hiroshima e seu legado é uma obrigação, porque nos incentiva a fortalecer – ainda que em tempos turbulentos – a paz como o maior objetivo da humanidade. É hora de termos mais responsabilidade e como Confúcio bem ensinou: “A experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho já percorrido”.

*Marcus Vinícius De Freitas, professor visitante, China Foreign Affairs University. Senior Fellow, Policy Center for the New South