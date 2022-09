No 7 de Setembro, Alexandre cita ‘histórica marcha pela concretização do Estado Democrático de Direito’

Alvo de ataques de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro neste 7 de Setembro, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, usou seu perfil no Twitter para afirmar que os brasileiros tem de comemorar com ‘muito orgulho e honra’ o bicentenário da Independência.

“Há 200 anos demos início a construção de um Brasil livre e a histórica marcha pela concretização de nosso Estado Democrático de Direito”, ponderou o magistrado, que é relator, no Supremo Tribunal Federal, de uma série de inquéritos que incomodam o Palácio do Planalto.

O Bicentenário de nossa Independência merece ser comemorado com muito orgulho e honra por todos os brasileiros e brasileiras, pois há 200 anos demos início a construção de um Brasil livre e a histórica marcha pela concretização de nosso Estado Democrático de Direito. — Alexandre de Moraes (@alexandre) September 7, 2022

Como mostrou o Estadão, apoiadores de Bolsonaro levaram nesta quarta-feira, 7, à Esplanada dos Ministérios, faixas com pedidos de intervenção militar e destituição de ministros do STF. Entre as mensagens expostas, algumas que pedem ação das Forças Armadas para “eleições limpas” e para uma “intervenção democrática”.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro também foram registradas placas contra o Supremo. Na Avenida Paulista, bolsonaristas pediram ‘limpeza do STF’. Em Copacabana, apoiadores do presidente empunhavam uma faixa que pedia o fechamento da Corte máxima.