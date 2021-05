7 características de um CEO de sucesso

Ser o CEO de uma marca ou empreendimento não é uma tarefa fácil. Mas isso não é novidade, afinal esse é o cargo com maior nível hierárquico e organizacional dentro de uma empresa. É o que os empresários mais tradicionais costumavam chamar de Presidente ou Diretor Executivo.

Ou seja, é a pessoa que trabalha com as mais altas responsabilidades, como por exemplo, gerenciar operações e recursos, tomar decisões, aprovar investimentos, entre outras tarefas mais complexas dentro da empresa.

Todas essas funções certamente requerem habilidades específicas. Por isso, foram separadas algumas características essenciais que um CEO de sucesso precisa desenvolver. Mas antes disso, é sempre bom lembrar que tais habilidades não nascem com o Diretor Executivo. Muito pelo contrário, elas são desenvolvidas e evoluídas com o tempo do profissional. Muito estudo, pesquisa e prática envolvem a construção de um CEO qualificado para estar à frente de uma empresa.

1 – Resiliência

Entre as principais características de um CEO está a capacidade de aprender com seus próprios erros, e por meio disso, fazer mudanças e mesmo com os tropeços não ter medo de correr riscos.

Mas claro, existe uma grande diferença entre errar frequentemente, e aprender com o erro. A resiliência é essencial para o CEO não desistir, e se adaptar mediante as experiências anteriores, e assim com um tempo, saber atuar de forma mais assertiva em ambientes de incerteza.

2 – Curiosidade

A curiosidade é característica fundamental para o desenvolvimento do perfil de um CEO de sucesso. As pessoas curiosas estão sempre mais propensas a testar novos métodos para a melhora organizacional do trabalho, divulgação de produtos, entre outras questões.

E não só isso! Um CEO curioso é capaz de criar soluções inovadoras, além de enxergar oportunidades onde a grande maioria das pessoas não viu nada. Ou seja, sair da zona de conforto e evoluir.

3- Humanidade e humildade

Um CEO humilde sabe escutar sugestões, e até mesmo broncas, sem ter seu ego ferido, analisando o que pode ser melhorado ou não. É necessária a humildade, e também a empatia, para se colocar no lugar do colaborador que desenvolve serviços para sua empresa.

Na prática, essas duas características permitem que o líder tenha uma visão mais ampla não só do mercado, ou sobre seus clientes, mas também do funcionamento e estrutura de sua própria empresa.

4 – Organização

Não existe a possibilidade de um CEO liderar seus colaboradores e tomar decisões sem ter sua organização em dia. Na realidade, isso até é possível, mas os resultados não serão nada agradáveis.

A organização é essencial para a elaboração de estratégias, resolver problemas e obviamente, fazer planejamentos. Todas ações fundamentais para o crescimento de um empreendimento.

5 – Comunicação

Comunicação é uma característica muito importante para que o trabalho dentro de uma empresa flua conforme o esperado, e resultados sejam percebidos.

Mas não só a comunicação em relação ao trabalho deve ser incentivada. É importante que o CEO mantenha um diálogo com todos os departamentos, e funcionários sobre seus serviços, aspirações, reclamações e sugestões. Muitas decisões se tornam assertivas a partir de uma boa comunicação com clientes e colaboradores.

6 – Coragem e Realismo

Um CEO precisa se manter em uma relação constante entre coragem e realismo.

É necessária a coragem para ousar, para reconhecer erros, para investir no novo e em evolução. Assim como também é fundamental o realismo para passos maiores do que os necessários não sejam dados.

Se manter à frente de situações e manter a clareza na hora das decisões são atitudes que andam em conjunto.

7 – Humanidade

Essa é uma característica essencial para se entender o cliente e seus colaboradores. É importante que o CEO reivindique seu papel de humano com falhas, acertos, desejos e quereres.

Se colocando atento às mudanças e debates da sociedade, e pensando o quanto elas afetam não só o seu negócio, mas toda a estrutura das relações em si. Um líder “humano” entende os problemas de seus parceiros, e também vibra com suas vitórias. Além de uma característica importante, o olhar humano é uma virtude.

A importância das características e sua relevância para a empresa

São muitas as características que um CEO precisa ter para conseguir realizar seu trabalho com maestria. Algumas delas foram citadas aqui, mas o tema é mais complexo, uma vez que o “maestro” não precisa saber tocar todos os instrumentos, mas precisa conhecer a fundo seus recursos, os timbres e os efeitos que eles provocam.

Importante em uma escolha é observar a sua caminhada profissional, a sua história construída, além do seu potencial a ser explorado.

Pode parecer normal para muitos, que em empresas familiares, herdeiros ou sucessores sejam os candidatos mais naturais para ocupar esta função. Mas nem sempre isto ocorre.

O preenchimento das características mencionadas, fator vital para o sucesso na função, algumas vezes não são encontradas nos herdeiros, o que remete a busca, ao mercado. Na situação de termos membros da família preparados e capacitados, cria-se ambiente ideal para juntar-se à meritocracia, a vantagem do escolhido, ser um condutor e disseminador dos valores e tradições familiares à toda organização.

O conselho de administração desempenha papel importante na escolha imparcial e assertiva dos candidatos, membros da família, ou não.

Um CEO qualificado para o cargo, pode impactar todos os processos da empresa, assim como seus resultados, a postura dos seus funcionários e a motivação dos seus colaboradores. Não tenha pressa na sua decisão. “Faça uma escolha sábia e cuidadosa”.

*Marcos Sardas, conselheiro de empresas e sócio-diretor da Exxe Consultoria Empresarial