5 passos para aprender a investir seu dinheiro em 2021

Aprender a ter uma relação mais próxima com o dinheiro é o sonho de muitas pessoas. Porém, não é todo mundo que se sente confortável em apostar em algum tipo de investimento sem precisar de uma ajuda financeira. Para se ter uma ideia, atualmente, mais da metade da população brasileira está endividada (53%), de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Com este cenário, no Brasil, antes mesmo de focar em investimentos, é necessário ensinar educação financeira básica. Por conta disso, acredito que seja de extrema importância pontuar formas para ajudar as pessoas a investirem o seu dinheiro de forma segura e sem correr riscos. Confira:

1- Começa pelo conhecimento: No início, o melhor investimento possível é em conhecimento. Seja adquirindo livros, cursos, aulas ou palestras sobre o assunto. Isso nunca deve ser visto como gasto, porque no longo prazo, esses primeiros aprendizados serão de grande valor para os investimentos financeiros futuros. O importante é adquirir conhecimento sobre aquilo que deseja aprender. Acompanhar pessoas que são referência em investimentos também pode ser interessante, mas sempre é necessário se atentar às promessas que essas pessoas fazem, sem dúvida é necessário um filtro para encontrar quem trata sobre investimentos de maneira séria e verdadeira.

2- Descubra o seu perfil investidor: É preciso descobrir o seu perfil de investidor, entendendo os riscos e retornos de cada tipo de investimento e o que se aplica ao seu perfil. Uma vez que conheceu seu perfil de investidor, vale a pena estudar os investimentos que são recomendados para esse perfil, para entender se é realmente isso que te atrai. A partir disso, é só criar uma conta em uma corretora que esteja mais alinhada com seus interesses, transferir o dinheiro e começar os aportes nos investimentos.

Caso surja interesse por renda variável, é interessante buscar simuladores de investimentos antes de começar e entender melhor o mercado. Alguns produtos interessantes para iniciantes em renda variável são fundos de investimento e os Exchange Traded Funds (ETF’s), que refletem um conjunto de ativos da bolsa, e conseguem apresentar ao investidor como o mercado de bolsa de valores funciona.

3- Saiba onde encontrar os conteúdos necessários: Atualmente, é possível encontrar excelentes conteúdos gratuitos na internet, porém para quem está começando, é difícil saber se os mesmos atendem às necessidades e se ainda por cima trata sobre o assunto de maneira verdadeira. Por isso, pode ser interessante exercitar o hábito da leitura e buscar livros que são referências no assunto. Os quais muitas vezes foram escritos décadas atrás e ainda são extremamente úteis e atuais.

Quando chegar a hora de se aventurar online, é interessante buscar especialistas ligados à corretoras com alto nível de satisfação do cliente, pois provavelmente eles tratam com seriedade o assunto.

4- Conheça os termos: É de extrema importância que a pessoa que esteja querendo aprender sobre o mercado financeiro tenha conhecimento sobre alguns termos utilizados neste nicho:

Renda Fixa: categoria de ativos que apresentam maior segurança e costumam ser extremamente previsíveis, permitindo maior planejamento quanto ao investimento, como CDB, Tesouro Direto, Poupança.

Renda Variável: categoria de ativos com menor previsibilidade e possivelmente maior risco. Sempre sujeita a volatilidade no curto prazo, sendo que essa volatilidade costuma acompanhar questões econômicas, políticas e sociais.

Rentabilidade: retorno frente ao investimento inicial.

Corretoras: instituições regulamentadas que permitem a intermediação entre as partes do mercado financeiro. Sendo que é através de uma corretora que os investimentos são realizados.

Perfil de investidor: define quais são os investimentos mais recomendados dependendo principalmente da exposição ao risco. Também é influenciado por: objetivos, idade, renda.

Portfólio: combinação de ativos que geram a carteira do investidor.

Taxa Selic: taxa básica de juros no Brasil. É utilizada para rentabilizar investimentos de renda fixa (ex: CDB e poupança) e também influencia na inflação e crédito interbancário.

Commodities: matérias-primas naturais costumam ser agrícolas e minerais. Ex: ouro, petróleo, milho, soja.

Day trade: operações que são iniciadas e finalizadas no mesmo dia, com o objetivo de aproveitar a volatilidade diária do mercado de ações.

Home Broker: plataforma digital da corretora que permite com que você negocie ativos, através de seu celular e/ou computador.

5- Tenha cuidado para não seguir os caminhos errados: Esperar enriquecer no curto prazo, seguir conselhos e recomendações de influenciadores sem certificação, investir mais do que possui (alavancagem), investir através de corretoras com taxas abusivas, seguir recomendações de especialistas certificados sem ter conhecimento do investimento recomendado, ceder ao pânico de oscilações do mercado. Todos esses são pontos que necessitam de atenção.

*Marco Antônio, sócio-fundador da Bullseye