5 dicas para você construir sua marca no mundo online

Para criar uma gestão eficiente de marca, é preciso entender que não importa o tamanho da sua marca, todas começaram pequenas e se tornaram gigantes, entre outros pontos, por trabalharem muito bem os seus pilares e essência. Marcas de destaque tem consistência no que fazem e constroem a marca diariamente.

1.Definir público

Definir quem é seu cliente é parte crucial para uma comunicação “empresa x consumidor”, ainda mais na internet, onde mecanismos digitais ajudam a focar exatamente na persona. Para um bom posicionamento de marca, primeiro é preciso saber quem é o público.

2.Contas comerciais

Crie as contas comerciais de sua empresa inicialmente nas redes em que seu público esteja presente, como o Facebook, Instagram, Linkedin ou Youtube, por exemplo. Mantenha um padrão de informações institucionais em todos os canais: mesmo logo, mesmo nome fantasia, e-mail com domínio, telefone, endereço, etc. Tudo sempre igual.

3.Criativos precisam ser criativos

Sua empresa precisa ser criativa nos conteúdos para ter destaque no ambiente on-line. Curadoria de conteúdo: Busque nas ferramentas como Google Trends, e Google Ads, por exemplo, o que mais as pessoas estão buscando.

Criação de conteúdo: tenha um blog, faça artigos em texto e ensine o seu consumidor.

Curadoria de conteúdo: ajude seu seguidor e faça uma curadoria na internet, pesquise informações que o ajudem a entender melhor seu produto ou seus serviços.

Humor: se seu público aceita esse tipo de comunicação, aproveite-a para ter mais sucesso.

Vídeos: YouTube é a segunda maior rede de pesquisa na internet, na frente do Facebook.

3.Interaja o tempo todo

Interaja com seu público, curta e responda todos os comentários que receber. Não tenha medo de ser um SAC, já que problemas acontecem. Tenha um atendimento rápido e tire a conversa do ambiente on-line, ou seja, peça um contato direto com a pessoa.

4.Consistência

Estabelecidas as redes sociais que você vai usar para construção de branding on-line e relacionamento, defina o padrão da comunicação. Crie um cronograma, por exemplo: Segunda-feira: imagem; Quarta-feira: vídeo; Sexta-feira: artigo no blog. O mais importante é a consistência: não adianta publicar tudo em um dia e ficar 10 dias sem publicar nada.

5.Os 5 Ps de Branding

Você pode usar a metodologia de 5Ps de Branding usada em parceria com Felipe Morais. São levantados através de pesquisas de imersão internas (dentro da empresa) e externas (mercado e públicos) mais de 60 pontos de marca, formando os 5 Ps.

Promessa: ações que não falam, mas provam que tudo o que a marca prometeu foi cumprido.

Propósito: entender por que que a marca existe, no que ela acredita, no que ela é diferente.

Posicionamento: existem metodologias, pesquisas e estudo para chegar em um “Just do it”.

Percepção: marcas não são o que dizem ser, são o que as pessoas acham que elas são.

Pessoas: por que as pessoas compram? Responda essa questão com pesquisas!

Agora que você já sabe como otimizar o branding de sua empresa, implemente as mudanças da melhor forma! Não perca tempo, tenha ao seu lado a URL Business, agência especialista no assunto.

*Roberto Camargo é CEO da URL Business, professor de MBA, palestrante e consultor especialista em presença digital