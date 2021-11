5 dicas para o varejo se preparar para datas sazonais

O varejo tem seu fluxo orgânico de vendas, mas em datas sazonais, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, das Crianças, Black Friday e Natal, o volume aumenta exponencialmente. Nesse cenário, o e-commerce mostrou um crescimento acelerado no início da crise sanitária acarretada pelo novo coronavírus, sendo a principal alternativa aos lojistas para manter os negócios em andamento. De acordo com o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em maio desde ano, as vendas online corresponderam a 11,6% do setor varejista do Brasil.

Diante disso, o varejo consegue prever e se preparar para essas datas e atender melhor os consumidores. Veja 5 dicas de superar as expectativas dos clientes nos momentos especiais:

1. Mapeie as datas comemorativas: saber quando o volume de vendas irá aumentar é o primeiro passo para suprir as demandas extras.

2. Analise o histórico dos períodos de maior volume: nem todas as datas comemorativas são rentáveis ao seu negócio. Nas mais fortes, como Dia das Mães e Natal, o aumento de vendas é esperado, mas, conforme seu core, no Dia do Orgulho Nerd não, por exemplo, fará sentido investir esforços.

3. Planejar as ações com antecedência: a comunicação, os descontos e a logística de entrega precisam ser pensados e executados com maestria para que as expectativas dos clientes sejam atendidas e não haja reclamações.

4. Descontos e facilidades reais: oferecer desconto para pagamentos à vista, ou praticar a redução de preços de modo que o consumidor não se sinta enganado. É sabido que algumas empresas agem de má-fé e aumentam os valores antes de datas comemorativas para encher os olhos dos clientes com grandes descontos. Os consumidores estão mais atentos a essas práticas e ficam de olho nos preços. Além disso, a loja pode ser acionada por órgãos regulatórios e ser multada por irregularidades.

5. Estar pronto para a resolução rápida de problemas: por mais que se planeje, erros podem acontecer. Esteja atento a isso e tenha soluções para resolver as pendências o quanto antes e com menos impacto aos consumidores.

O varejo tem 365 oportunidades para realizar boas vendas, mas algumas datas são ainda mais especiais e alavancam os negócios. Para ser bem-sucedido, explore o potencial de sua empresa, tenha organização e planejamento.

*Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores