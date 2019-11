45 Câmaras de São Paulo gastam pelo menos R$ 1 milhão por vereador

Dos 644 municípios de São Paulo, com exceção da capital, 45 desembolsaram mais de R$ 1 milhão com cada um de seus parlamentares. O dado é do mapa das Câmaras, levantamento elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O maior gasto contabilizado pela Corte, referente ao período entre setembro de 2018 e agosto de 2019, é o da cidade de Campinas, a 100 km da capital, que teve despesas de R$ 3.060.764,16 com cada um de seus 33 vereadores.

As informações foram disponibilizadas pela Corte de Contas paulista em uma plataforma digital. Segundo os dados, entre as cidades que mais gastaram com seus parlamentares, depois de Campinas estão: Guarulhos, R$ 2.873.811,38 para cada um de seus 34 vereadores; São Caetano do Sul, com R$ 2.592.767,29 para 19 parlamentares; e Osasco, com R$ 2.559.817,00 para 21 legisladores municipais.

Completam o ranking das 10 cidades com maior custo por vereador os municípios de Osasco, Cotia, Cubatão, Sorocaba, Guarujá, Barueri e São José dos Campos.

De tais municípios, sete figuram também no ranking dos que mais gastaram com suas Câmaras entre setembro de 2018 e agosto de 2019. Campinas e Guarulhos aparecem novamente entre os primeiros colocados, tendo gastado R$ 101.005.217,36 e R$ 97.709.586,84 com a manutenção e custeio de suas casas legislativas.

Além deles, as cidades de São Bernardo do Campo, Osasco, Barueri, São José dos Campos, Santos, São Caetano do Sul, Sorocaba e Ribeirão Preto, aparecem na lista.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE CAMPINAS

“Aparentemente a conta foi feita de maneira simplista ao dividir o custeio pelos vereadores, contudo esse valor não leva em conta os gastos de estrutura, logística, comunicação (TV Câmara, para prestação de serviço à população), Escola do Legislativo etc, bem como a eficiência, a qualidade e a responsabilidade da Câmara de Campinas no uso do dinheiro público – a ponto de ter economizado e disponibilizado ao Município mais de R$ 100 milhões nos últimos seis anos, com previsão de aproximadamente R$ 30 milhões de economia na execução orçamentária do corrente ano.

Além disso, os números não batem com o Mapa das Câmaras elaborado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado, pelo qual a Câmara de Campinas tem um dos menores custos per capita da região, de R$ 87,24 (e não R$ 89,10), abaixo de cidades como Hortolândia (R$ 114,71 por habitante), Engenheiro Coelho (R$ 91,54), Americana (R$ 95,63) e da própria da média da Região Metropolitana de Campinas, que é de R$ 98,05 por habitante.

Também não foram observados os comparativos dos diversos índices vigentes para análise de gastos de Casas Legislativas Municipais, especialmente o artigo 29-A (inciso IV e parágrafo I), bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal (artigo 20, inciso III, letra A) – a Câmara de Campinas está abaixo do limite em todos os índices.

Outro aspecto relevante seria o comparativo obtido por meio do portal SICONFI, do Tesouro Nacional, que faz um comparativo entre todas as cidades do Brasil, e demonstra que a execução orçamentária da Câmara de Campinas está entre as menores do Estado.”

