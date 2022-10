45 anos do Estado do Pantanal

Há 45 anos, em 11 de outubro de 1977, ganhava concretude um escopo há muito acalentado pelos pantaneiros: nascia o vigoroso Estado de Mato Grosso do Sul (MS), por meio da Lei Complementar n. 31, sancionada pelo então Presidente Ernesto Geisel. Desmembrou-se do Mato Grosso (MT) e foi instalado em 1º de janeiro de 1979. Seu primeiro governador foi o gaúcho Harry Amorim Costa, de Cruz Alta.

Saiba o(a) prezado(a) leitor(a) que a caneta com a qual o Presidente Geisel criou o MS, ao sancionar a mencionada lei, chegou curiosamente às minhas mãos. É uma Parker 51. Ganhei-a recentemente de um estimado amigo, hoje octogenário, que participou da solenidade de formação do Estado em Brasília e que a emprestou ao Presidente da República que, talvez por um lapso do cerimonial, estava sem uma para subscrever o Diploma Legislativo. Pediu aos presentes que lhe cedessem uma e foi das mãos generosas desse amigo, Antonio Ferreira dos Reis, o “Varanda”, que Geisel a recebeu e constituiu MS. Esta história insólita ficou desconhecida publicamente por décadas, até que esse amigo a revelasse pra mim e me presenteasse com esse magnífico acervo. Hoje, trago-a para conhecimento difuso, pois a ocasião convém. Essa caneta guarda, na verdade, a memória de uma luta de autonomia de MS que se arrastou por quase um século e que se mostrava repleta de diversos capítulos.

Com efeito, durante a Revolução Constitucionalista de 1932, a população do que atualmente é o território de MS, liderada por Vespasiano Martins e pelo general Bertoldo Klinger, apoiou os paulistas com tropas de diversas cidades. Estima-se que foram quase três mil homens (cidadãos comuns, de diversas profissões) que pegaram em armas e pelejaram perto de três meses, com um sonho de uma nova constituição e pretendendo a emancipação político-administrativa do Estado. Nesse período, os revolucionários do sul de Mato Grosso adotaram o nome para essa região de “Estado de Maracaju”.

O Estado é uma terra promissora, forjada pela amálgama fraterna e indissolúvel de distintos povos, que aportaram em MS e fizeram-no prosperar, dentre os quais se frisam indígenas, paulistas, afrodescendentes, gaúchos, paranaenses, nordestinos, mineiros, goianos, cariocas, paraguaios, nipônicos, portugueses, árabes, libaneses, armênios, italianos, espanhóis, alemães, bolivianos, haitianos, venezuelanos etc. Logo se vislumbra o caldeirão de diferentes culturas e a intensa miscigenação existente que tanto acrescentou à sua essência cultural e que se reflete na sua pujança e ventura.

Trata-se de um campo imenso e extremamente fértil, que ajuda a alimentar o povo brasileiro. Sua economia baseia-se sobretudo no agronegócio, que impulsiona o desenvolvimento do setor de serviços e da indústria. O Estado é grande exportador de celulose, de soja, carne bovina, carne de frango, minério de ferro e de açúcar, sendo a China seu principal parceiro comercial no exterior.

Convém ainda destacar que MS abriga boa parte do Pantanal (65%), um bioma único e formosíssimo, onde está, talvez, arraigada a maior identidade do povo sul-mato-grossense. O Pantanal configura-se na maior planície alagada do planeta, com uma fauna e flora realmente singulares. É reconhecido pela Unesco como patrimônio natural da humanidade. E assim realmente o é: em meio a inúmeras baías, corixos e a vazantes, seus incontáveis e floridos ipês-amarelos, ipês-brancos, ipês-rosas, carandás, vitórias-régias e plantas de todas as cores tomam conta da paisagem, tornando-a apoteótica e transformam-na num bálsamo e num quadro impressionista, para êxtase e exultação geral.

Pode-se assinalar, sem chance alguma de erro, que o mais arrebatador e estupendo pôr do sol do Brasil é visto lá, nas abundantes e misteriosas águas do Rio Paraguai e sob o diapasão, na regência do “Maestro Criador”, de uma sinfonia sincrônica dos sedutores cantos de araras, tuiuiús e seriemas, com a revoada e imponência ainda das maritacas e dos tucanos com seus alongados e belíssimos bicos coloridos e de algumas onças pintadas, sabiás, garças, pássaros de todos os matizes, sucuris e muitos jacarés, sem se esquecer ainda do característico toque dos berrantes dos pantaneiros ao conduzir a boiada. É uma orquestra regida pelos dedos de Deus e absolutamente incomparável! Neste momento, ouvindo esse hino celestial retumbante, o espectador absorto é invadido por muita paz e por indominável emoção!

Além de toda sua fortuna natural, MS tem um extraordinário acervo humano; são aproximadamente 2,8 milhões de habitantes e uma imensa gama de povos indígenas, com o segundo maior contingente autóctone do país, quesito em que perde apenas para o Amazonas. São cerca de 80 mil indígenas, emergindo-se, dentre várias outras, oito etnias mais proeminentes: Guarani, Kaiowá, Terena, Kadwéu, Kinikinaw, Atikun, Ofaié e Guató. Esses povos em muito contribuíram (e perduram assim agindo) para a formação de uma identidade cultural de todo o MS, influenciando na música, dança, artesanato, culinária, festas e nas tradições. Interessante ressaltar que, durante a Guerra do Paraguai, os Guaicurus, exímios guerreiros e cavaleiros instalados nesse rincão, lutaram em favor do Brasil.

É ainda um Estado de grandes personagens, dos quais se rememoram Jânio Quadros, Ramez Tebet (ex-presidente do Congresso Nacional), Aracy Balabanian, Geraldo e Tetê Espíndola, Glauce Rocha, Ney Matogrosso, Almir Sater etc, sem embargo da saudosa lembrança do poeta Manoel de Barros que, malgrado nascido no MT, viveu e se proclamava do Pantanal de MS, conforme assinalou “Autorretrato falado”.

Assim é que congratulo Mato Grosso do Sul por mais um aniversário e saúdo com amor imenso o seu povo (meus irmãos), aproveitando o ensejo para, como filho desta terra, externar o desiderato de que este Estado pense em adotar um outro nome, pois o gentílico “sul-mato-grossense” praticamente não viceja fora de seus limites territoriais, sendo totalmente ignorado nos demais lugares, perdurando-se o uso indiscriminado apenas de “mato-grossense”.

Apesar da controvérsia que o tema suscita e das paixões que desperta, a identidade cultural de um povo – a sua característica única forjada por suas tradições, crenças, costumes, música, artes, gastronomia e conformação étnica – perpassa necessariamente pelo nome e impele à (recomendável) alteração dele para um que inspire e seja genuíno, único, compatível com a sua grandiosidade, com seu donaire eloquente e que poderia ser escolhido, democraticamente, mediante plebiscito, pela população local, dentre várias opções. E já sugiro algumas para reflexão: “Estado do Pantanal”, “Estado Guaicuru”, “Estado de Maracaju” e “Estado Tuiuiú”. Parabéns e avante, Estado do Pantanal!

E antes de que me esqueça, de minha parte, esclareço que a caneta usada para criar MS estará doravante em exposição pública para a sociedade e espero que nossos corações e mentes tenham tintas tão poderosas e vibrantes quanto as dela, bem como a força dos sonhos do povo pantaneiro que ela ajudou a consolidar, a fim de que o futuro do Estado – e do país – seja de amor, de paz, de menos desigualdade social, de solidariedade, de justiça e dignidade para todos.

Agora, peço licença, porque vou espiar a conversa dos peixes e “lecionar andorinhas” (Manoel de Barros).

*João Linhares, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Mestre em Garantismo e Processo Penal pela Universidade de Girona – Espanha. Especialista em Direito Constitucional pela PUC-RJ. Integrante da Academia Maçônica de Letras de MS