4 anos da LGPD e a cultura da proteção de dados

Há exatos 4 anos, em 14 de agosto de 2018, foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, popularmente conhecida como LGPD, a qual inaugurou uma nova cultura de proteção de dados no Brasil.

Leia Também No aniversário da LGPD, Brasil precisa comemorar Dia Nacional da Proteção de Dados

Durante muito tempo pouco se falava sobre a importância da proteção dos dados pessoais. As pessoas forneciam indiscriminadamente uma imensa quantidade de informações de cunho pessoal, seja em suas redes sociais, ou até mesmo para realizar compras dos produtos mais triviais, para as quais preenchiam longos formulários de cadastro, sem se preocupar com o impacto que isso poderia ter em suas vidas.

Após uma série de polêmicas envolvendo o uso abusivo de dados pessoais, inclusive para influenciar o resultado de eleições de potências mundiais, o tema da proteção de dados pessoais ganhou a atenção das pessoas, e passou a ser objeto de regulação mundo a fora.

A LGPD surgiu justamente nesse contexto, com a finalidade de proteger as informações pessoais dos indivíduos e evitar usos abusivos, que pudessem causar danos aos titulares dos dados.

Logo que a LGPD foi aprovada, observamos uma onda de empresas se movimentando para adequar suas operações à nova lei, muitas vezes motivadas pelo medo das altíssimas multas previstas na LGPD, que podem chegar a 50 milhões de reais por infração.

Hoje, 4 anos depois da aprovação da LGPD, e 1 ano após a entrada em vigor de suas sanções (as quais passaram a vigorar a partir de 1º de agosto de 2021), embora ainda não tenhamos presenciado a aplicação de nenhuma multa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o que observamos é que a preocupação das empresas com a privacidade e proteção dos dados pessoais é cada vez maior.

Isso porque houve uma mudança de mentalidade da sociedade. Hoje o que motiva as empresas a estarem adequadas à LGPD não é mais tanto o temor das multas, mas sim as vantagens econômicas que isso lhes proporciona. Isso é: estar adequado à LGPD gera valor para o negócio, na medida em que se tornou algo bem-visto pelo mercado e pela sociedade.

Chegamos em um nível de maturidade e conscientização em que os consumidores já buscam se relacionar apenas com empresas preocupadas com a proteção de sua privacidade e de seus dados pessoais. Condutas abusivas, como o uso indiscriminado dos dados para finalidades distantes daquelas que justificaram sua coleta, ou mesmo o envio de newsletter e comunicações de marketing indesejadas, são práticas que geram incômodo aos consumidores, levando-os a se afastar ou até mesmo romper suas relações com as empresas.

Ainda, é fato comprovado que a ocorrência de vazamentos de dados pessoais ou de usos abusivos têm um impacto direto e imediato no valor das empresas, o que é refletido em quedas bruscas do valor de suas ações nas bolsas de valores.

Como consequência desse valor atrelado à adoção das melhores práticas de proteção de dados, observamos que os maiores agentes do mercado passaram a realizar negócios apenas com parceiros que também estejam adequados à LGPD, visto que incidentes de segurança de dados ou práticas de tratamento abusivas envolvendo seus parceiros poderão ter efeitos devastadores em sua reputação.

Assim, a adoção de boas práticas de proteção de dados se tornou não só um diferencial competitivo, mas sim uma condição para a sobrevivência da empresa, em um ecossistema em que aqueles que não se adequam são excluídos, tanto pelos clientes, quanto pelos parceiros comerciais.

Nota-se, portanto, que a movimentação das empresas para se adequar à LGPD não foi um fenômeno momentâneo e passageiro decorrente do alvoroço da aprovação da lei em 2018, mas sim uma cultura que veio para ficar. Daqui em diante, aqueles que não se adequarem às melhores práticas de proteção de dados pessoais ficarão sujeitos não só às sanções previstas na lei, como também às penalidades impostas pelo próprio mercado e pela sociedade como um todo.

*Adriana Rollo, sócia / Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados

*Julia Shinohara, associada / Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados