34 anos da Constituição: é preciso coragem e utopia!

A Constituição de 1988 foi feita com Democracia, pela Democracia, e em Democracia. Esse foi seu motivo, seu fim e seu meio. Foi uma resposta da sociedade há mais de duas décadas de uma ditadura que nos causou “ódio e nojo”, como bem dito nas palavras de Ulisses Guimarães proferidas em 5/10/1988 ao promulgar, de forma histórica, o texto legal que nos pretende fazer uma pátria cidadã.

Comemorar os 34 anos da Constituição “Cidadã” nos impõe olhar com coragem para a conjuntura de um Brasil de 2022, em que a Democracia é atacada, a ditadura é exaltada por correntes políticas vivas na nação e que usam a afronta e o descumprimento constitucional como método político, fazendo confundir patriotas com traidores da pátria.

E coragem não nos pode faltar ao celebrar a Constituição. Nos dizeres de Ulisses Guimarães: essa é matéria-prima primeira da nossa carta, e que ela nos inspire a defendê-la até nas vírgulas, pois a certeza que nos inspirou o discurso do timoneiro é que “a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia.”

Para além da distopia que urge enfrentar com coragem, devemos continuar a perseguir o bom combate que toda a sociedade que materializou o sonho democrático escrito em 1988 tem perseguido como sua utopia, a luta que tem feito avançarmos com democracia, na direção certa, com o fim da miséria, o fim do analfabetismo, e a justiça social com a máxima igualdade possível, para podermos efetivar o sonho sonhado de um Brasil Cidadão.

Celebrar os 34 anos da Constituição Brasileira de 1988 nos exige ler com atenção o discurso do Dr. Ulisses Guimarães ao promulgar nossa Carta Magna e ter coragem para defender a democracia e ousadia para voltar a sonhar com a utopia de 1988, um Brasil Cidadão.

*Kildare Meira, sócio da Covac Sociedade de Advogados