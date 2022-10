34 Anos da Constituição e as pesquisas eleitorais

No último dia 5 de Outubro, a Constituição Federal brasileira completou 34 anos desde sua promulgação, em 1988.

Chamada de Carta Cidadã, por consagrar diversos princípios, direitos e garantias individuais que haviam sido suprimidos pela Constituição anterior de 1967 (em virtude de atos institucionais baixados pelo regime de exceção então instalado), nosso Texto Maior permanente (excluídas as disposições transitórias) é o segundo mais extenso do mundo (com 250 artigos), ficando atrás apenas da Constituição da Índia (com 395 artigos).

Dentre os diversos direitos individuais encontram-se o direito à livre expressão do pensamento, à garantia de concessão de Habeas Corpus, o direito de ir e vir, o direito de propriedade atendida sua função social, o direito de que ninguém será obrigado a fazer ou não fazer algo senão em virtude de lei, a liberdade religiosa, liberdade de associação, liberdade de reunião em locais públicos, dentre outros.

No plano dos princípios fundamentais, destacam-se a dignidade da pessoa humana, a soberania, o pluralismo político, a harmonia entre os Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário), a erradicação da pobreza, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Estamos vivendo um período eleitoral caracterizado pela polarização política e por testes frequentes dos limites de funcionamento de nossas instituições.

Para o bem geral da Nação e a despeito de rusgas e verborragias (ora justificadas por interferências de um Poder em outro, ora simplesmente injustificadas), as instituições permanecem hígidas, preservadas, operantes em sua plenitude e projetando o Brasil como um exemplo às democracias do mundo.

No último domingo 2 de Outubro, encerrou-se o primeiro turno das eleições para cargos majoritários e minoritários nos planos federal e estadual. O funcionamento, até aqui, do sistema de apuração foi absolutamente inconteste, merecendo o aplauso de toda a população brasileira ao trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral.

O embate político é a marca das democracias. Não há democracia silenciosa e bem comportada. Nesse ponto, os brasileiros de um modo geral estão mostrando para o mundo e para o próprio país a maturidade de seu eleitorado. Pouquíssimos, mínimos incidentes ocorreram no transcorrer do primeiro turno.

Quanto às pesquisas eleitorais, reconhecemos que avanços precisam ser feitos uma vez que resultados absolutamente equivocados e totalmente distantes da realidade podem sugestionar os eleitores. Nesse ponto, propomos um período de suspensão de sua divulgação por pelo menos 15 (quinze) dias anteriores às eleições, seja para o primeiro turno, seja para o segundo turno, permitida a realização de pesquisas internas — mas sem divulgação a terceiros distintos do próprio contratante da pesquisa e do respectivo instituto ou empresa que a tenha realizado.

Ideias voltadas à punição de quem realiza a pesquisa por erros mostram-se, a nosso ver, autoritárias e subjetivas, uma vez que sempre poderá haver justificativa razoável (ou até irrazoável) para tamanha discrepância. Melhor mesmo é cortar o mal pela raiz, da mesma forma que se proíbe a propaganda de boca de urna, o porte de armas em um raio de cem metros dos locais de votação, comercialização de bebidas alcóolicas durante as eleições por decisão da Justiça Eleitoral de cada Estado, o porte de celulares, máquinas fotográficas ou filmadoras nas cabines de votação e a prisão de eleitores brasileiros durante o período eleitoral (cinco dias antes e cinco dias depois das eleições para os eleitores em geral; e quinze dias antes e quinze dias depois das eleições para os candidatos) salvo nos caso de flagrante delito, cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável e desrespeito a salvo-conduto. Que se adote mediante semelhante com as pesquisas.

Concluímos parafraseando Shakespeare e dizendo que tudo está bem no Reino da Dinamarca Brasileira, mas que alguns aperfeiçoamentos precisam ser feitos para o bem geral da Nação. E viva a Constituição de 1988, uma jovem muito simpática e que garante há 34 anos nossa conquista democrática expressada pela livre, regular e desembaraçada alternância de poder.

*Marcelo Knopfelmacher, advogado criminalista, sócio do escritório Knopfelmacher, Locke Cavalcanti Advogados em São Paulo, Brasil, e Diretor da empresa de consultoria internacional Brics Strategic Solutions em Londres, Reino Unido.