30 anos da Lei de Locação de Imóvel Urbano

Não é recente a preocupação do Estado em disciplinar a relação entre locador e locatário. Mas, foi a partir da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, que a legislação que trata da locação de imóvel ganhou destaque, revogando diversos dispositivos legais que dispunham sobre esse tema de maneira esparsa, dentre eles, o Decreto n° 24.150, de 20 de abril de 1934 e a Lei n° 6.649, de 16 de maio de 1979. Assumiu a Lei 8.245/91, portanto, a responsabilidade de reunir as regras das locações residenciais e não residenciais (comerciais), inclusive, por exemplo, aquelas locações cujos objetos são imóveis utilizados por hospitais, asilos, estabelecimentos de ensino, shopping center e pelo poder público como locatário.

Além disso, inaugurou de maneira mais assertiva uma série de artigos que agrupam os procedimentos judiciais locatícios, adequando-os a uma nova realidade e tornando-os mais eficientes, capazes de garantir maior segurança e previsibilidade contratual para as partes e incentivar a realização de locações residenciais com prazo igual ou superior a trinta meses, bem como facilitar a retomada do imóvel nos casos de desinteresse injustificado do locador.

Entretanto, mesmo com todas essas regras, as particularidades da administração de imóveis continuaram sendo objeto de debates no Poder Legislativo, sendo que em 2009, o artigo 59 da Lei 8.245 sofreu significativos acréscimos no rol de possibilidades de deferimento de liminares de despejo independentemente da comprovação de urgência, buscando, por exemplo, diminuir os casos de inadimplemento.

Embora estejamos comemorando o trigésimo aniversário da Lei 8.245, o Congresso Nacional terá outra oportunidade de rediscutir os desafios e os avanços da administração de imóveis e de poder contribuir positivamente para o mercado imobiliário, sobretudo diante do impacto sofrido pela pandemia da Covid-19, através, por exemplo, dos Projeto de Lei 4571, de 2019, de autoria do Senador Rodrigo Pacheco, e 1806, de 2021, de autoria do Senador Telmário Mota.

Trata-se, dessa maneira, de um excelente momento para discutirmos as novas necessidades técnicas e legislativas do mercado de locação de imóveis, de maneira a (re)equilibrar as relações locatícias e a buscar segurança, inovação e previsibilidade nos contratos imobiliários, sem negar, contudo, que a Lei 8.245 é um marco para os aspectos jurídicos e práticos desse importante mercado.

*Allan Milagres, professor de Direito da Ânima Educação. Professor de Direito da Pós-Graduação da PUC Minas