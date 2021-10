3 dicas para cultivar seu networking (mesmo em home office)

Segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) divulgados pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 8,2 milhões de pessoas passaram a trabalhar de casa desde o início da pandemia. Nesta condição, ou mesmo para quem já trabalhava no formato home office, criar ou manter uma rede de relacionamentos se torna mais desafiador.

Estabelecer contatos requer habilidades interpessoais; disponibilidade e iniciativa para investir nas relações; habilidades para identificar pessoas e canais que possam auxiliar no estabelecimento sólido desta rede que, hoje, é um ativo intangível que todos devem cultivar.

Mas, como consolidar um networking trabalhando em casa?

No formato home office, o contato pessoal é menos constante, especialmente no momento atual, fazendo com que seus relacionamentos profissionais fiquem restritos ao virtual. Porém, o convívio com o mundo real é de extrema importância para fortalecer sua rede.

Portanto, aproveite a flexibilização do isolamento social e procure mudar este cenário, expandindo seu convívio com os colegas e parceiros que você mais se identifica. Promova encontros em palestras ou workshops que sejam de interesse comum, convide-os para cafés ou almoços, frequente feiras e eventos que possibilitem encontros com conhecidos e oportunizem conhecer novas pessoas.

No contexto atual, de instabilidade econômica e, pior, restrições devido à pandemia, toda e qualquer oportunidade de “estar presencialmente” é valiosa para fortalecer o vínculo e a parceria com suas relações profissionais, principalmente se você não estiver tão exposto.

Como criar relacionamentos estratégicos?

Vivemos no mundo da interconexão, em uma grande teia global, onde um contato te leva a outros. Faça uma análise das suas conexões e verifique quais as pessoas da sua rede estão mais próximas ou diretamente conectadas aos seus objetivos, e quais parcerias estratégicas você pode estabelecer na busca desses objetivos.

Cultive suas relações com autenticidade

Outro ponto importante é a sua postura. Se você quer proximidade e ganho de confiança, tenha especial atenção com a forma como se comunica, com o seu repertório e a mensagem que passa. Tudo isso deve ser feito com naturalidade e sinceridade, demonstrando verdadeiro interesse pelas pessoas.

Quando se conquista alguém espontaneamente, potencializa-se a chance de ser admirado e lembrado. Transmita segurança, evite a superficialidade e jamais use estratégias premeditadas, com foco nos possíveis ganhos que você pode ter com as pessoas. Ao cultivar sua rede com autenticidade, as trocas acontecem de forma natural, sendo resultado da confiança mútua, construída com o aprofundamento da relação.

Vale lembrar que, mesmo com o avanço da vacinação e a flexibilização da quarentena, qualquer evento presencial deve seguir todos os protocolos de saúde, limpeza, higiene e segurança solicitadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

*Marcelo Noronha, administrador de empresas com pós-graduação em Gestão de Pessoas pela UFSC e ex-presidente do CEJESC (Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina); Kelwin Eggert, administrador de empresas. Ambos são sócios da Neokemp