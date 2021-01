21 dicas para renovar as energias

Um ano inteiro está para surgir e é chegada a hora da mudança. Então, veja 21 dicas e comece 2021 com o pé direito:

Dia 1 – Sopre canela: existe um ritual do sopro de canela no 1º dia de cada mês, mas você também pode definir o início de cada ciclo de sua vida. O sopro da canela é muito simples: basta colocar um punhado de canela em pó em suas mãos e soprar em sua porta de entrada, de fora para dentro, pedindo prosperidade e abundância.

Dia 2 – Organize seus armários e gavetas: separe uma caixa para o que deve ser jogado fora e outra para doações. Remova o pó, crie caixas com rótulos para melhor visualização. Otimize! Facilite o manuseio, deixe ao seu alcance o que você utiliza com frequência. Desapegue, priorize o seu tempo e libere espaços para novas energias.

Dia 3 – Cuide da sua saúde: se você ainda vibra na energia da preguiça, podemos selar um trato agora: vamos começar por algo bem simples? Uma caminhada de 15 minutos por dia, pode ser? Tenho certeza de que aos poucos você sentirá vontade de caminhar mais e mais.

Dia 4 – Eu amo meu cantinho: organize um canto SÓ SEU, seja um espaço para meditar, orar, estudar e refletir. Esse “canto” deve se tornar uma rotina no tempo e espaço. Reserve no mínimo uns 5 minutos do seu dia para esse momento. O cantinho “SÓ SEU” é um cuidado para sua saúde espiritual, física, emocional e mental.

Dia 5 – Limpeza das crenças: no momento do banho, imagine-se em uma cascata e essa água tem o poder de remover todas as crenças que limitam sua prosperidade. Deixe que a água caia sobre sua nuca e sinta essa fonte limpando seus medos, ansiedades e tristezas. Saia do seu banho confiante de que a água cumpriu o papel.

Dia 6 – Autocuidado: há quanto tempo você não tira um momento para cuidar de si? Autocuidado também está relacionado com saúde, equilíbrio, bem-estar e amor. Vou deixar aqui algumas dicas fáceis: um escalda pés com manjericão e bolinhas de gude; um banho de ervas; uma máscara facial de argila; ou uma hidratação capilar.

Dia 7 – Vida Social: como está sua vida social? Hoje é um ótimo dia para conversar com aquela pessoa que você adora dar boas risadas. Aquela que sintoniza com você? Então, liga pra ela! Sem falar sobre problemas, claro!

Dia 8 – Você já elogiou alguém hoje? A sensação de receber um elogio é prazerosa, inigualável. Quando nosso trabalho é valorizado, reconhecido e elogiado também nos impulsiona a aprimorar e continuar. Elogie o trabalho de alguém de modo gentil, sorrindo, com o coração tranquilo e confiante!

Dia 9 – Adquira conhecimento: reflita nesse momento sobre alguma área em sua vida que você deseja transformação. Busque por pessoas que sejam inspiração e o que elas podem oferecer para que você adquira mais conhecimento: livros, e-books, cursos, vídeos, palestras.



Dia 10 – Respiração Consciente: rotina muito corrida, estresse, insônia, cansaço? Separe um tempo no seu dia, busque um lugar para si e perceba-se: o simples exercício de inspirar e expirar de forma lenta e profunda tem o enorme poder de oxigenar a mente e acalmar o coração.

Dia 11 – Escolha uma música para esse momento da sua vida: ouça a canção todos os dias até seu sonho sair do plano da energia e ser cocriado. Algumas opções: The Piano Guys (Beethoven’s 5 Secrets) The Piano Guys (Titanium) Simply Three (Counting Stars) Viva La Vida (Coldplay) e Brooklyn Duo (Hallelujah).

Dia 12 – Trate o dinheiro como energia: dinheiro não é algo ruim. Existem inúmeras crenças que até hoje nos limitam a alcançar prosperidade. Está na hora de ressignificar o simbolismo do dinheiro. Fazer as pazes com ele.

Dia 13 – Espelho, espelho Meu: faça um teste: durante 21 dias, olhe-se no espelho e repita para você mesmo “eu sou maravilhosa(o) e a vida é maravilhosa(o). Diga com firmeza, convicção, alegria e tenho certeza absoluta que algo em você e ao seu redor irá mudar!

Dia 14 – Sabedoria de Cura: uma das técnicas que podemos utilizar para limpeza de nossos bloqueios e conexão com nossa essência divina é a prática de Ho’oponopono. A prática havaiana antiga, com vista ao perdão, é composta pelas frases: Sinto muito; Me perdoe; Eu te amo; Sou grato. Diga essas frases sempre que tiver um problema. É mágico.

Dia 15 – Carta de Decreto: escreva a seguinte frase: No dia XX/XX/XXXX terei em meu poder R$ XXX que chegarão até mim de tempos em tempos nesse ínterim. Em troca desse dinheiro, prestarei o serviço mais eficiente de que sou capaz, entregarei a melhor qualidade e a maior quantidade de serviço como XXX. Acredito que terei esse dinheiro em meu poder, minha fé é tão forte que posso ver esse dinheiro diante dos meus olhos, posso toca-lo com minhas mãos. Tenho um plano para ter esse dinheiro e vou seguir quando ele for recebido.

Dia 16 – Blinde a sua autoestima: a era da competição findou! O tempo de você acreditar que é menos do que alguém também. Você é única(o) e muito especial! Autoestima não é ego, é valorizar o grandioso presente que Deus lhe deu: A VIDA.

Dia 17 – Elimine Distrações: você está focada(o) na transformação, praticando exercícios, realizando alinhamentos e, de repente, se distrai e fica horas e mais horas no celular. Elimine essas pequenas distrações. Comece a refletir: quantas atividades produtivas, significativas e transformadoras caberiam nesse tempo?

Dia 18 – Qual seu sonho, meta, objetivo? O conceito de felicidade é diferente para cada um de nós. Por isso, em termos de energia, é necessário ter clareza e definição do que desejamos. Tire os seus sonhos da nuvem das ideias e mova ele para o papel, dessa forma o Universo atua com rapidez para eles sejam materializados.

Dia 19 – Tabela de Finanças: pegue um caderno ou uma folha de papel e comece a organizar as suas pendências, uma a uma, sem medo e sem ansiedade. Tente manter o coração sereno, tranquilo e confiante. Agradeça cada vez que quitar uma dívida e honre a quem está devendo.

Dia 20 – Um presente: você é único e especial! Se deseja o melhor, emane essa energia! Você não é merecedora(o) de “qualquer coisa”. A vida é agora! Convido-te a preparar uma mesa bonita com uma comidinha que você adora, vestir-se como se hoje fosse a ocasião super especial e dizer para si mesma(o): EU MEREÇO!

Dia 21 – Gratidão Transforma: faça um “potinho da gratidão”. A cada motivo para ser grata(o) no seu dia escreva em um bilhetinho e coloque em um pote. Dá até para deixar esse pote no cantinho “SÓ SEU”. Ao término de um ano abra-o. Tenho certeza que o próximo ano será mais inspirador e você será imensamente grato pelo ano que passou.

*Jacqueline Naylah é cientista bióloga, biopatologista, terapeuta holística