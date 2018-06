17h05, Lula não saiu do sindicato!

Lula não saiu do sindicato. O prazo – 17h desta sexta-feira, 6 -, imposto pelo juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, para que se entregue ‘voluntariamente’ na sede da Polícia Federal em Curitiba, acabou. O ex-presidente não arredou pé do edifício sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, seu antigo reduto.

Lula chegou ao sindicato situado na histórica Rua João Basso, em São Bernardo do Campo, no início da noite desta quinta-feira, 5, pouco depois de ser informado da ordem de prisão expedida por Moro no processo triplex. Condenado a 12 anos de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o petista se mantém até agora decidido a não sair do sindicato.