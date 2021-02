10 dicas para acelerar suas finanças pessoais

Não existe momento certo para organizar suas despesas mesmo que alguns eventos da sua vida financeira tenham relação com o calendário. Controlar as finanças, criar estratégias para cada cenário, utilizar boas práticas e ter disciplina são características que a educação financeira enfatiza como primordial para quem busca ter uma vida financeira saudável.

Como normalmente os primeiros meses do ano movimentam mais o bolso dos consumidores por juntar gastos como IPTU, IPVA, matrícula e material escolar, faturas de cartões de crédito, entre outros custos, preparei um guia prático com 10 dicas de como acelerar e organizar suas finanças pessoais, seja para quitar dívidas, se organizar, investir, ou poupar para situações futuras. Confira abaixo:

1 – Faça seu planejamento financeiro pessoal

Não precisa ser algo complexo, o importante é você ter previsão dos meses futuros do seu orçamento e que, com antecedência, consiga mover atividades para mirar no mais saudável.

2 – Acompanhe com metas seu realizado

Uma vez que sabe o que está previsto em seu orçamento e percebe que tem possibilidades de torná-lo mais saudável, passe a acompanhar de perto o que está acontecendo de fato. Especialmente na parte de consumos (mercado, combustível, restaurantes, etc.) reforce a atenção, é aqui que acontece a tentação.

3 – Tem dívidas? Renegocie ou troque elas

Trocar taxas de juros mais altas por menores, em qualquer dívida, é simplesmente salvar um dinheiro que pode ter outras funções. Se no seu planejamento o orçamento tem desequilíbrio, então pense em parcelas que são viáveis para seus meses futuros.

4 – Faça uma limpeza cíclica

Sabe aquelas despesas fixas que estão esquecidas? Faça uma limpeza cíclica nelas todo começo de ano, semestre, etc. O importante é correr atrás daquele pacote de TV desatualizado, encerrar assinaturas sem usos, pedir o cancelamento daquele cartão de crédito sem uso e que tem anuidade, por exemplo. Pode parecer pouco, mas esses valores pagarão muitas pizzas ao longo do ano.

5 – Simplifique!

Um dos grandes desafios em finanças pessoais é ter disciplina. Então, o mais fácil para manter a rotina é ter um orçamento simplificado. Quero dizer, evite compras parceladas, evite dívidas desnecessárias, etc. Quanto menos tiver, menos tempo precisará para administrar.

6 – Tenha uma reserva o quanto antes

Surpresas acontecem, mas com uma reserva de emergência você terá como financiar a situação sem as altas taxas de juros de empréstimos. Além disso, uma reserva gera uma maior segurança em momentos em que você precisa correr maiores riscos, como por exemplo no momento que está buscando novos empregos.

7 – Compartilhe o assunto com a família e amigos

Finanças pessoais não pode ser tratado como tabu. Faça com que sua família participe do orçamento, mesmo as crianças. Irá aliviar as atividades e todos remarão para as mesmas metas. Troque ideias com os amigos sobre. O aprendizado mútuo irá ajudar a todos.

8 – Aprenda sobre investimentos

Para quem está começando é desafiador e confuso, mas aprender sobre investimentos fará muita diferença nos resultados futuros das suas aplicações. Entenda que os juros compostos são mágicos, especialmente no longo prazo.

9 – Crie o hábito de salvar

A rotina de salvar dinheiro fará com que tenha o hábito; e produzirá uma prazerosa sensação de segurança.

10 – Se conheça!

O mercado do consumo sabe muitos gatilhos psicológicos para nos fazer consumir e, em grande parte das vezes, são consumos desnecessários. Saber o que é importante de verdade para você ajudará na resposta se vale ou não a pena comprar aquele celular de última geração.

*Ricardo Hiraki, fundador e CEO da Plano