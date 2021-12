10 de dezembro e o espírito de 48

Talvez o mais significativo acontecimento jurídico do século XX seja a conquista da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948. Ali, longe estava o universalismo de ser uma novidade, posto que emergira, já, na Revolução Francesa, em 1789, quando do advento da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Particularíssimo era aquilo que Norberto Bobbio qualificou como o espírito de 48, disposto a convergir duas vertentes desafiadoras: a da positivação e a da atualização. Nisto reside o estatuto diferenciado do diploma ético-jurídico ora a complementar maduros, mas renovados, setenta e três anos de idade memorável.

Positivação, no sentido de que a Organização das Nações Unidas, a realizar a política dos direitos humanos, estimulou os Estados Nacionais a normatizar, em seus ordenamentos jurídicos, os comandos estampados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Atualização, em consequência, como abertura inclusiva de novas agendas, no desdobrar dialético do tempo histórico, capacitados a albergar, à luz dos estatuto jurídico-político em questão, as causas emergentes da criança e do adolescente, do cidadão-consumidor, da boa idade, das mulheres, do combate aos preconceitos e do meio-ambiente, entre outros.

O nazi-fascismo beligerante e sua programação da morte em massa, as câmaras de gás, os fornos crematórios e as experiências genéticas revelaram as mais sombrias dimensões da condição humana. De tudo, em meio ao horror e à perplexidade, resultou o ensinamento de que a barbárie não é um tempo vencido da história da humanidade, mas uma realidade de que pode, reinventada, sobrenadar a se manifestar a qualquer momento, em sua voltagem desumana e destrutiva.

Eis o motivo, ao reverso, por que cinquenta e cinco nações, conforme registra a história, se reuniram para esculpir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Terceira Comissão, reunida em Paris, no Palais de Chaillot, para redigir o documento singular, trabalhou três meses, promoveu oitenta e cinco sessões, escutou mil discursos e recebeu duzentas emendas, até que chegasse aos seus 30 Artigos finais.

Ali estava o brasileiro, nordestino, pernambucano de Caruaru, Austregésilo de Athayde, reconhecido como um dos seus principais redatores. René Cassin, notável jurista francês, quando da recepção do Prêmio Nobel da Paz, em 1968, declarou, publicamente, que o dividia, por não poder ser seu, em exclusividade, “com o eminente pensador brasileiro Austregésilo de Athayde.”

Aquela concertação de povos, em sua variedade de culturas, com a presença dos Estados Unidos e da então União Soviética, passando pela emergente China, convergiu para a tessitura do diploma ético-jurídica da humanidade. Os direitos à vida, à liberdade, à tolerância, à segurança, à participação, bem como os sociais, foram estampados, na expectativa movente de que os direitos humanos, positivados e em atualização, deveriam ganhar caminhos políticos de efetivação incessante, transformando esse Código da Esperança em efetivação histórica dos valores do humanismo.

Ninguém desconhece as vicissitudes do caminho. A Guerra Fria, e seu poder de desconstrução, o egoísmo sistemático, a fome recorrente, a vergonhosa miséria, a violência constante, a tirania de gênero, os preconceitos étnicos e novas formas de escravidão grassaram, levando a um discurso contrário aos direitos humanos. Até um mestre espiritual como Osho, ao reconhecer a barbárie à nossa volta, fulminou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-a como mentira nefasta, como mentira e hipocrisia, sem que deixasse de realizar a sua proposição dos Direitos Humanos para o Novo Homem.

Osho, originalmente Bhagwan Shree Rajneesh, sábio em filosofia e mestre dos mestres em saberes espirituais, em dezembro de 1986, formulou aquele que seria reconhecido como seu testamento normativo, sugerindo um caminho jurídico fundamental, em defesa da vida do amor e da morte, compatível com o exercício do direito de eleição essencial a deixar o corpo, na elisão do sofrimento.

Osho, o guru libertado do sexo, avançou na direção da defesa da verdade e da meditação, como formas sincrônicas da exterioridade e da interioridade do ser, disposto a experimentar, de maneira plural, a dimensão multifacetada da liberdade, a convergir territorialidade e humanidade. Sim, porque o projeto do guru indiano caminhou à procura da unicidade humana, desejou de compartilhar a ideia universalista de uma só terra e uma só humanidade. E mais: Osho defendeu a supremacia da consideração de cada indivíduo como um ser singular e irrepetível, aberto ao exercício da cidadania em um governo mundial, que reconhecesse o fracasso da democracia em que tivesse a coragem histórica da opção pela meritocracia, como mecanismo finalístico do reconhecimento de que o futuro será gestado, de maneira inexorável, pelos atores que o definam segundo as possibilidades de seu agir histórico criativo e essencial.

O Código da Esperança da Humanidade, carregado de sentido valorativo e democrático, sobrevive. Ele permanece a ser a diretriz da escola do humanismo, que reconhece ser difícil o seu itinerário, sabendo, entretanto, que é a grande muralha contra a reinventada barbárie, esse lugar de todos os lugares, em detrimento do sonho de uma vida melhor, proclamada por Calderón de la Barca, para quem a vida é sonho.

Tem razão, e extrema razão, o escritor e pensador uruguaio, nestes tempos distópicos, Eduardo Galeano, ao escrever que o sentido da utopia reside na capacidade de caminhar. É para isto, de maneira magisterial, que serve a utopia: para caminhar! O que seria da humanidade, se não fosse esta coragem multifacetada de lutar, contra todas as circunstâncias, pelo direito à justiça, sonegada em todos os quadrantes e em todas as latitudes? Foi assim que, em um mundo de escravidão, a impossível liberdade foi postulada e se tornou, ainda que circunstanciada, presente e possível. Com ela, a condicional liberdade, será possível a postulação de uma real e concreta igualdade, a melhor, muito melhor, ao ser postulada em consórcio necessário com o elevado espírito da fraternidade, por si só, capacitada a transfigurar o mundo, especialmente, o do direito.

Desta maneira, com a amplitude do espírito de 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos se coloca a favor da condição humana e de sua permanente dignificação, como sinal vivificante de que está a serviço da causa das causas, por uma vida do mundo mais amorosa, fundada no respeito, no diálogo, na solidariedade infinita e na construção civilizatória de uma vida do mundo, sonho dos sonhos, impermeável à presente barbárie.

*Rossini Corrêa, advogado, doutor em Sociologia, escritor e professor no CEUB