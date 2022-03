Não, Zelenski não gravou versão da música ‘Endless Love’ ao lado da esposa

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, não gravou uma versão da música Endless Love ao lado da esposa. Posts no Facebook compartilham um vídeo de uma dupla interpretando o hit de Diana Ross e Lionel Richie, como se o presidente ucraniano tivesse feito a apresentação antes da guerra contra a Rússia. Na verdade, o cover é interpretado pela banda Boyce Avenue e pela cantora Connie Talbot.

O Estadão Verifica colocou frames do vídeo na busca reversa de imagens do Google para achar o original (veja aqui como fazer). A gravação original foi publicada pela banda Boyce Avenue em 20 de fevereiro de 2022, quatro dias antes de a Rússia invadir a Ucrânia. Boyce Avenue é uma banda de pop rock norte-americana que ficou conhecida ao reinterpretar clássicos da música no YouTube.

Confira o clipe:

O conflito entre Rússia e Ucrânia ganhou destaque na mídia de todo o mundo e isso gerou uma onda de conteúdos enganosos ou fora de contexto nas redes sociais. O Estadão Verifica já mostrou ser falso que o Zelenski esteja na linha de frente dos combates e que fotos antigas viralizaram sem o verdadeiro contexto.

