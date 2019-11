YouTube passa a publicar checagens em resultados de busca

A partir desta terça-feira, 26, o Estadão Verifica passa a fazer parte de uma iniciativa do YouTube para trazer informações confiáveis e contextualizadas aos usuários da plataforma de vídeos. As checagens produzidas por nossa equipe e por outros parceiros do Google no Brasil passarão a aparecer em destaque junto aos resultados de pesquisas no site.

“Hoje, mostramos painéis de informações sobre tópicos propensos a teorias da conspiração em andamento”, informou o YouTube em texto publicado em seu blog. “Mas reconhecemos que algumas histórias nas notícias podem rapidamente se tornar alvo de desinformação e queremos oferecer contexto sobre esses tópicos também.”

Além do Estadão Verifica, terão verificações destacadas nas buscas do YouTube os seguintes veículos e iniciativas: projeto Comprova, Boatos.org, Aos Fatos, Agência Lupa, UOL Confere e AFP Checamos. O conteúdo de checagem também aparece em evidência no Google e no Google Notícias.

O YouTube vai inaugurar ainda painéis informativos sobre o financiamento de canais. A plataforma vai destacar quando o canal for de propriedade de uma empresa jornalística que receba recursos do governo ou de órgãos públicos. Essa informação será exibida na página de todos os vídeos daquele canal.