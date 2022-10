É falso que Wikipédia tenha registrado, antes de ocorrer, tiroteio durante visita de Tarcísio a Paraisópolis

É falsa a informação de que a Wikipédia tinha registrado, na madrugada do dia 17 de outubro, informações sobre um tiroteio em Paraisópolis que só ocorreria horas depois, no final da manhã, durante agenda de campanha do candidato bolsonarista ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Polo Universitário daquele bairro da zona sul de São Paulo. Uma página com o título “Atentado contra Tarcísio de Freitas” foi criada ao meio-dia do dia 17, de acordo com o registro da Wikipédia, e excluída horas depois por ser considerada desinformação por moderadores do próprio serviço. Um possível erro de indexação do Google pode ter gerado a confusão.

A polícia e a campanha do candidato estimam que o tiroteio ocorreu por volta das 11h40min. Às 11h48min, o G1 foi um dos primeiros sites de notícia a registrar o fato e, às 11h51min, um tuíte do vereador bolsonarista Paulo Chuchu (PRTB) começou a viralizar com um vídeo da ação. Assim, o registro no Wikipédia foi posterior à circulação da informação sobre o tiroteio. Apesar da “guerra de narrativas”, a Polícia não acredita que a ação tenha sido um atentado contra o candidato.

O que circula nas redes

Alguns prints de busca no Google, das 14h do dia do incidente, mostram que a página da Wikipédia estaria disponível no Google “há 9 horas”. Ou seja, sugerem que teria sido criada na madrugada, antes do tiroteio ter acontecido. A postagem que mais viralizou foi uma resposta a um tuíte do deputado Alexandre Frota (Pros-SP). “Não colou, Polícia desmente versão de atentado contra Tarcísio em Paraisópolis”, escreveu o político. “Estranho, como já tinha um link indexado pelo Google a 9 horas?” (sic), respondeu um usuário mostrando print de busca no Google.

Há outros prints semelhantes no Twitter, com usuários que não estão conectados. A imagem viralizou também com a replicação desse diálogo pelo jornalista William De Lucca, chegando a quase 26 mil likes e mais de 4 mil retuítes.

Os usuários que comentam a postagem sugerem que o atentado teria sido “armação” da campanha de Tarcísio. A especulação também serviu para reforçar a tese de bolsonaristas de que a situação estava sendo planejada, como sugeriria um vídeo do general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. O vídeo, que era de 2018, foi tirado de contexto e falsamente relacionado ao episódio que envolveu Tarcísio.

Registro

Um recurso da Wikipédia registra todas as colaborações e moderações feitas pelos seus usuários, como a criação, edição e exclusão de páginas. Esse registro é feito sempre considerando-se o horário universal (UTC). De acordo com esse registro, uma página foi criada sobre o tiroteio em Paraisópolis pelo usuário AT Anapolis às 15h00 (UTC), o que equivale às 12h do horário de Brasília.

O usuário AT Anapolis escreveu erroneamente que se tratava de uma tentativa de assassinato contra Tarcísio. Após duas horas e 44 minutos da criação da página, um outro usuário a apagou, por não cumprir as diretrizes da Wikipédia, e a protegeu de nova criação até o fim do processo eleitoral, considerando que o conteúdo era “falso e/ou especulativo”. O usuário AT Anapolis tem uma série de registros não aceitos pela comunidade da Wikipédia.

Indexação do Google

O Estadão Verifica perguntou ao Google: É possível que tenha havido erro na informação do horário exibida para os usuários? Por que isso aconteceu/aconteceria? Por que essa informação do horário apareceu para alguns usuários e para outros, não?

A assessoria de imprensa do Google no Brasil informou que, por alguns dias, os engenheiros da empresa investigaram o caso, inclusive com o link da página, que não está mais ativo. “Não temos informações suficientes para confirmar o que você nos perguntou, com base apenas nas capturas de tela”, respondeu a empresa.

O Google em outros momentos já reconheceu que erros como este podem ocorrer, como nesse tweet de 2019 do perfil de uma página oficial de seu serviço de busca. “Fazemos as melhores estimativas que podemos em datas, mas com nossas ferramentas existentes ou nossos novos comandos, você pode encontrar datas incorretas ou imprecisas”, esclareceu a empresa na rede social.

Em uma página dedicada a criadores de sites, a empresa explica que uma série de fatores são levados em conta para a determinação de horários e que “todos estão sujeitos a problemas”. Também explica que essa informação do horário costuma ser mostrada, por exemplo, quando se trata de um “conteúdo relacionado a um momento específico, como notícias”. O Estadão Verifica não encontrou evidências de que os prints foram manipulados.