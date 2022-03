‘Estadão Verifica’ inaugura serviço de newsletter no WhatsApp

O Estadão Verifica, núcleo de checagem de fatos do Estadão, passa a oferecer nesta semana um novo serviço por WhatsApp: uma newsletter diária com a verificação de boatos e mensagens enganosas mais impactantes do dia. Para receber, basta mandar uma mensagem no aplicativo para o número (11) 97683-7490 (clique aqui para entrar em contato).

Ao mandar um “oi” para o Estadão Verifica no WhatsApp, o leitor receberá uma mensagem com um menu contendo várias opções. Responda “2” para se inscrever na newsletter. Para confirmar a inscrição, é preciso enviar com o número“1”.

Na newsletter, o leitor receberá de segunda a sexta-feira uma mensagem às 19h com a checagem mais importante do dia. Nos últimos dias, a equipe de jornalistas do Estadão Verifica tem se dedicado principalmente a desmentir boatos sobre temas como o conflito entre Rússia e Ucrânia e vacinas de covid-19.

O WhatsApp do Verifica oferece outros serviços. No menu inicial, o leitor pode optar por receber uma mensagem com as checagens mais recentes publicadas. Neste caso, é preciso escolher a opção “3”.

Também é possível enviar textos, links, imagens, vídeos e áudios suspeitos para análise do time de checadores. Para isso, o leitor precisa selecionar a opção “1” no menu inicial. Se o conteúdo enviado já tiver sido verificado por nossa equipe, o usuário receberá a checagem de forma automática, em segundos. A equipe dá prioridade a conteúdos que possam causar danos a grupos e indivíduos. Como o volume de mensagens recebidas é muito grande, infelizmente não é possível responder a cada pessoa individualmente.

O Estadão Verifica checa conteúdos suspeitos compartilhados no aplicativo de mensagens desde 2018. Em 2020, o núcleo fechou uma parceria com o WhatsApp para acelerar o fluxo de trabalho no app e melhorar o atendimento ao público com um “bot”. O desenvolvimento ficou a cargo da Meedan, uma organização internacional de tecnologia sem fins lucrativos que constrói ferramentas de código aberto para redações jornalísticas e para o público.

O serviço do Estadão Verifica no WhatsApp terá em breve uma atualização para facilitar a escolha de opções no menu inicial, com botões clicáveis. O desenvolvimento se dará nas próximas semanas.