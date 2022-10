Posts divulgam dados imprecisos de votação no exterior; veja desempenho de Lula e Bolsonaro no Japão, na Austrália e em outros países

Várias imagens circulam nas redes sociais com alegações enganosas referentes ao total de votos para os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no exterior durante o 1º turno das eleições 2022. Ao fim da apuração, o petista alcançou 47,17% dos votos de brasileiros que moram fora do País; o atual presidente obteve 41,61% (veja ao final da matéria um gráfico com a votação em diferentes países).

Como o fuso horário é diferente, a votação para a maior parte dos eleitores no exterior começou e terminou mais cedo. A Nova Zelândia foi o primeiro país a abrir a votação, às 16h do sábado — 8h de domingo no horário local. Fora do País, os eleitores só escolhem o presidente. Assim como ocorre no Brasil, ao final do período de votação, são impressos boletins de urna que registram quantos votos cada candidato recebeu naquela seção eleitoral — muitas fotos desses boletins viralizaram nas redes sociais no último domingo.

No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só começa a divulgar oficialmente os resultados da apuração a partir das 17h do horário de Brasília. Por isso, em países em que há mais de um local de votação, como Austrália e Japão, os resultados finais foram diferentes dos divulgados nas redes — já que o boletim de urna indica o resultado de apenas uma seção eleitoral.

É o caso de uma postagem que afirma que na Austrália, Lula teve 575 votos e Bolsonaro, 375. O número total de votos para o primeiro candidato naquele país foi, na verdade, 2.385. O segundo somou 1.291. Brasileiros na Austrália podem votar em Sydney e em Camberra.

A mesma postagem alega que no Japão Lula somou 1.348 votos e Bolsonaro 5.175, quando a soma real foi de 4.297 votos para o petista e 23.007 para o atual presidente. No país asiático, brasileiros podem votar em Tóquio, Nagóia e Hamamatsu.

No post, afirma-se que esses dois países, adicionados a Nova Zelândia e a Singapura, totalizaram 2.434 votos para o ex-presidente e 5.718 para Bolsonaro. Os números verdadeiros nesses quatro países foram 8.893 votos no primeiro candidato e 25.001 no segundo.

Outra postagem sustenta que o atual presidente teve a preferência de 93% do eleitorado no Japão, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Portugal. Contudo, ele ficou atrás de Lula em quase todos esses países, tendo registrado mais votos apenas no Japão. Em Portugal, por exemplo, Lula teve 60,54% dos 35.567 votos válidos, somando 21.532 votos contra 10.979 de Bolsonaro (30,87%).

Uma terceira postagem alega que Bolsonaro marcou 5.718 votos no exterior, contra 2.434 para Lula, o que significaria que 70,14% dos brasileiros lá fora estão ao lado do atual presidente brasileiro. O dado é inverídico. Após a totalização de todas as seções no exterior, Lula apareceu com 138.933 e Bolsonaro com 122.548.

Um quarto conteúdo defende que Lula teria acabado de “ultrapassar Bolsonaro nas urnas apuradas até agora no exterior”, apresentando um quadro com números supostamente atribuídos à votação. Mas, como a postagem foi feita às 14h30 do domingo, os dados listados eram imprecisos.

O gráfico abaixo representa a votação geral no exterior dos quatro primeiros colocados no 1º turno, assim como a posição de cada um em países citados nas peças desinformativas checadas aqui.