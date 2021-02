Volta a circular imagem manipulada de protesto da CUT

Voltou a viralizar nas redes sociais uma foto modificada digitalmente de um protesto da Central Única dos Trabalhadores (CUT). A imagem tem um cartaz onde se lê “Não me obriguem a trabalhar”, mas trata-se de montagem para atacar a entidade de representação sindical. Esta peça de desinformação circulou em 2019, mas ganhou impulso novamente e já foi compartilhada mais de 10,9 mil vezes no Facebook neste ano.

Recebeu algum boato? Envie para checagem do Estadão Verifica

A foto original mostra que a faixa dizia “Não mexa nos meus direitos”. O registro mais antigo encontrado no Google é do site da Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT/SP em 13 de fevereiro de 2015. O crédito é de Viviane Barbosa, da Mídia Consulte, uma empresa de marketing político e sindical.

Para fazer esta checagem, o Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa do Google. Ele permite identificar as diferentes situações em que uma imagem foi postada na internet.

Este conteúdo também foi checado por Agência Lupa e AFP Checamos.

