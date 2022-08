Vinicius Poit erra números sobre condições de escolas públicas em sabatina do Estadão

O candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo Novo, Vinicius Poit, citou dados imprecisos sobre as condições de escolas públicas em São Paulo durante sabatina realizada pelo Estadão em parceria com a FAAP nesta terça-feira, 23. O deputado federal acertou ao falar do fundo eleitoral utilizado por grandes partidos políticos nestas eleições em campanhas de todo o País. Confira a seguir a checagem do Estadão Verifica.

Bebedouros em escolas

O que Poit disse: que pesquisa do Tribunal de Contas do Estado aponta que 80% das escolas não tem bebedouro funcionando.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O TCE fez uma fiscalização surpresa em 329 escolas municipais e 64 escolas estaduais de 319 municípios do Estado no último dia 4 de agosto. A fiscalização apontou que 85,5% dos bebedouros das escolas eram considerados adequados, e 14,50% eram considerados inadequados – quebrados, vandalizados, ou com alunos colocando a boca no bico de pressão ou na torneira.

Documento Relatório TCE (Agosto/2022) PDF

O relatório, contudo, não separa quantos são adequados ou inadequados em escolas municipais ou estaduais, nem diz o percentual de falta de bebedouros nos estabelecimentos de ensino.

Em nota, a assessoria reconheceu que o candidato confundiu os dados de bebedouros.

Escolas com goteiras

O que Vinicius Poit disse: que uma pesquisa do Tribunal de Contas do Estado mostrou que mais da metade das escolas têm goteira.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. Fiscalização do TCE em 64 escolas estaduais e 329 municipais em 319 cidades encontrou 38,9% das unidades com goteira, mofo, infiltração ou bolor. Os dados foram publicados em 4 de agosto.

Em nota, a assessoria afirmou que Poit usou como base o relatório do TCE de 28/04/2022, mais desatualizado que o utilizado pelo Estadão Verifica. Em 2021, as escolas fiscalizadas com goteiras aparentes eram 60,46%.

Ilhabela

O que Poit disse: que Ilhabela (SP) é a cidade mais rica do Brasil por habitante.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. Ilhabela tem o segundo maior PIB per capita (R$ 428 mil), graças a royalties do petróleo. Os dados são de levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicado em 2021 com dados de 2019. O maior valor é de Presidente Kennedy (ES), com R$ 464 mil.

O levantamento mostrou que oito municípios concentram um quarto do PIB nacional. São Paulo lidera e é responsável por 10,3%.

Em resposta, a assessoria informou que o candidato estava com dados do Estado, mas acabou referindo-se a eles como se fossem do País.

Aumento de impostos na gestão Doria

O que Poit disse: que o governo de João Doria aumentou imposto de remédios e comida durante a pandemia.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Após reforma tributária aprovada em outubro de 2020, durante a pandemia de covid-19, decretos assinados por João Doria revogaram parte da isenção do imposto para medicamentos e outros equipamentos de saúde e acrescentaram alíquota de 18% sobre os produtos.

Em janeiro de 2021, o pacote enfrentava quatro ações na Justiça e o Sindicato das Indústrias de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) previa impacto de R$ 63 milhões para os consumidores de produtos farmacêuticos no período de um ano. No mesmo mês, após pressão do agronegócio, o ex-governador recuou no ajuste fiscal e suspendeu o corte de benefícios fiscais para alimentos e medicamentos genéricos, mas manteve para outros equipamentos hospitalares e remédios.

Em maio, ele anunciou isenção do imposto para algumas áreas da saúde, dentre elas medicamentos para diálise, Aids e câncer.

ICMS para ônibus elétricos

O que Poit disse: que a alíquota do ICMS para ônibus a diesel é 12%, enquanto para ônibus elétricos é de 18%.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, a alíquota padrão para ônibus a diesel era de 12%, enquanto ônibus elétricos realmente era de 18%. Mas o governo anunciou a redução da alíquota para veículos elétricos, incluindo ônibus, em setembro do ano passado, com novo valor a entrar em vigor em 2022.

Ainda de acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento, contudo, a Lei 17.293/2020 criou uma espécie de pacote econômico que reduziu benefícios fiscais em 20% por dois anos, por conta da pandemia. Com isso, até o final deste ano, a alíquota sobre os veículos será de 13,3%. A partir do ano que vem, o ICMS sobre ônibus a diesel e elétricos voltará a ser de 12%.

Fundo eleitoral

O que Poit disse: que PT, PSB e PSOL terão direito a R$ 800 milhões do fundo eleitoral nessas eleições.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está correto. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu que o PT terá acesso a R$ 499,6 milhões do Fundo Eleitoral. O PSB, a R$ 267 milhões, e o PSOLl, a R$ 99,2 milhões. Somados, alcançam o valor de R$ 865,8 milhões. Os cálculos para distribuição dos recursos consideraram a quantidade de candidatos eleitos em 2018 e a proporção de votos recebidos por esses parlamentares.

Os partidos são livres para distribuir esses recursos entre as candidaturas em todo o País, mas devem respeitar a destinação de, pelo menos, 30% dos recursos para candidaturas femininas e a observância da proporcionalidade de candidatas e candidatos autodeclarados negros.

O que Poit disse: que PSDB, União Brasil e MDB vão usar mais de R$ 1 bilhão do fundo eleitoral.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. De acordo com o TSE, o União Brasil terá acesso a R$ 758 milhões; o MDB, a R$ 360,3 milhões; e o PSDB, R$ 317,3 milhões. O total é de R$ 1,435 bilhão. Cada partido definirá como dividir os recursos entre suas campanhas em todo o País.

Orçamento para 2022

O que Poit disse: que o governo de São Paulo tem R$ 286 bilhões de orçamento e destina quase R$ 30 bilhões para investimentos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. O Orçamento de 2022 tem receita prevista de R$ 286,7 bilhões. Foram reservados R$ 27,5 bilhões para investimentos, segundo a Assembleia Legislativa de São Paulo.

Jovens desempregados

O que Poit disse: que um em cada quatro jovens do 3º ano do ensino médio estão desempregados.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. Levantamentos recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Consultoria IDados mostram que a geração com idade entre 18 e 24 anos é a que mais sofre com o desemprego no Brasil e que praticamente um em cada quatro jovens estava desocupado no primeiro trimestre de 2022. A do IDados aponta 23% de desocupação nessa camada, muito acima do desemprego entre pessoas de 25 a 44 anos (10%), 45 a 64 anos (7%) e acima de 65 anos (3%). As pesquisas, contudo, não atrelam esse dado aos jovens que cursam o 3º Ano do Ensino Médio.

A do IBGE, por exemplo, destaca que no primeiro trimestre de 2022 a população com ensino médio incompleto teve a maior taxa de desemprego, mas não afirma que essa população estivesse matriculada. Outro levantamento, da Organização Internacional do Trabalho, informa que dados semelhantes se repetem globalmente e um a cada quatro jovens com idades entre 18 e 24 anos estão fora do mercado de trabalho mundo afora. A entidade, contudo, contabiliza a faixa de jovens de 15 a 24 anos.