Vini Jr não criticou Bolsonaro no Twitter; postagem é de outro usuário

Conteúdo investigado: Uma publicação no Twitter de um perfil que possui selo de verificação e que supostamente seria do jogador de futebol Vinicius Junior diz que “bolsonaro é meu piru kkkkkk #bailei”. No momento da publicação, a conta autora do post estava com o mesmo nome e foto de perfil do atleta.

Onde foi publicado: Twitter.

Conclusão do Comprova: Não foi o perfil do jogador de futebol Vinicius Junior, do clube espanhol Real Madrid, que publicou no Twitter a frase “bolsonaro é meu piru kkkkkk #bailei”. A mensagem foi publicada pelo perfil @alamoju. O autor da postagem alterou a foto e o nome que aparecia na rede social para os mesmos de Vinicius Junior, causando confusão entre usuários da rede.

O Comprova procurou pelas palavras “bolsonaro”, “presidente” ou “eleição” na conta oficial de Vinicius Junior no Twitter, mas não encontrou nenhum resultado. O perfil que fez a publicação também tem o selo de verificado do Twitter e pertence, na verdade, ao atleta de jiu-jitsu Mateus Santana.

Após a viralização, Santana alterou o nome e a foto na publicação, voltando a colocar uma imagem sua e a alcunha de “padre meia noite”. Contudo, até o fechamento desta apuração, o perfil alterou o nome para “analista de análise”.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: A publicação alvo da checagem teve 5.802 retuítes, 2.064 tuítes com comentário, 50,3 mil curtidas e 624 comentários até o dia 4 de outubro de 2022.

O que diz o autor da publicação: O Comprova entrou em contato com o dono do perfil que fez a publicação por mensagem direta no Twitter e via e-mail, disponibilizado no perfil do autor, mas ele não respondeu até o fechamento deste texto.

Como verificamos: A publicação verificada tem um nome de usuário (o @ do Twitter) diferente do encontrado no perfil oficial de Vinicius Junior na mesma rede. Enquanto o jogador do Real Madrid tem o @vinijr como seu perfil, a conta que publicou o tuíte investigado tem o @alamoju. Com essas diferenças, o Comprova pesquisou pelos termos usados na postagem falsa no perfil oficial do jogador e não encontrou resultados.

Após a viralização do conteúdo, o @alamoju também alterou sua foto e o nome que aparece no perfil, que estavam idênticos aos usados pelo jogador brasileiro em sua conta na rede social. Até o dia 30 de setembro, o tuíte investigado seguia no ar, mas já sem a mesma imagem e nome do jogador de futebol.

Assim, foi possível identificar que o post viral era falso, feito por uma conta diferente da de Vinicius Junior. O perfil que postou a peça de desinformação também tem o selo de verificado do Twitter, pois pertence ao atleta de jiu-jitsu Mateus Santana. Como os dois são verificados, a publicação causou confusão entre usuários da plataforma, que chegaram a acreditar que o post tinha sido feito mesmo por Vinicius Junior.

Por fim, entramos em contato com o autor da publicação, o atleta Mateus Santana.

Postagem confundiu usuários do Twitter

Entre as respostas ao tuíte, vários usuários afirmaram ter “caído” na postagem, acreditando que se tratava mesmo de uma publicação do jogador Vinícius Junior e que o atleta havia criticado o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

Após o alerta de um usuário que comentou sobre a possibilidade de o Twitter retirar o selo de verificação da conta, Santana recolocou uma foto sua no perfil. “Amigo, cuidado que isso faz perder o verificado”, comentou um usuário da plataforma que também tem o selo de verificação em sua conta.

Atleta de jiu-jitsu fez publicação

O perfil que postou a mensagem se passando por Vini Jr. é do atleta Mateus Santana. No Twitter, há um link para o seu perfil no Instagram. Nele, Santana identifica-se como atleta de jiu-jitsu e idealizador do projeto Bienal da Quebrada, “criado pelo @oalamoju com missão de dar protagonismo a outras narrativas e democratizar o acesso à leitura”, conforme a descrição do perfil.

Hashtag #Bailei é sobre combate ao racismo e ao preconceito

O jogador brasileiro Vinicius Junior, mais conhecido como Vini Jr., tem como uma de suas marcas comemorar seus gols dançando. Recentemente, um comentarista de um programa de esportes espanhol fez um comentário racista em relação ao atleta, dizendo que ele deveria parar de “fazer macaquices” nas comemorações. O ataque criminoso viralizou nas redes sociais e uma campanha de apoio ao atleta brasileiro se espalhou sob a hashtag #BailaViniJr.

No tweet aqui verificado, o autor do post acrescentou ao final do texto a #bailei — uma referência à campanha de apoio ao futebolista, mas usada fora do contexto da mobilização on-line.

O Comprova buscou por possíveis publicações na conta do jogador que poderiam citar apoio ou reprovação a Bolsonaro, mas nenhuma postagem com este cunho foi encontrada. Da mesma forma, não foram encontrados registros no Google em que o esportista tenha citado Bolsonaro.

Em junho deste ano, inclusive, a Lupa desmentiu um texto que circulou pelo WhatsApp em que Vini Jr. teria dedicado um de seus gols ao presidente da República durante uma entrevista ao jornal estadunidense The New York Times.

Twitter tem regras específicas para contas verificadas

De acordo com os Termos de Serviço do Twitter, a empresa pode remover o selo de verificação de qualquer conta, a qualquer momento e sem aviso prévio. Dentre as razões que podem ocasionar a retirada do selo, estão mudanças feitas pelo proprietário da conta, que incluem entre outras coisas: alteração do nome de usuário (@ identificador), inatividade ou conta com dados obrigatórios incompletos e alterações enganosas na conta.

A plataforma explica ainda que uma das violações de suas regras, que pode ocasionar a remoção do selo de verificado, é quando o usuário assume uma “falsa identidade ou engano intencional das pessoas no Twitter ao alterar seu nome de exibição, bio, imagem do banner e/ou imagem do perfil”. O Twitter se reserva o direito de avaliar as qualificações de qualquer conta verificada.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre a pandemia de covid-19, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. Conteúdos falsos que envolvem ou mencionam candidatos à Presidência, como a postagem checada neste caso, podem influenciar a decisão do eleitor brasileiro, que deve se basear em informações verdadeiras e confiáveis para definir o voto.

Outras checagens sobre o tema: Na reta final das eleições de 2022, conteúdos de desinformação envolvendo presidenciáveis têm se intensificado. O Comprova já mostrou que postagem mentiu ao atribuir ao ator Fabio Assunção declarações em defesa da reeleição de Jair Bolsonaro (PL), acompanhadas de críticas ao PT; que é enganoso o tuíte que indica o 17 como número de urna de Bolsonaro; e também explicou o que é deepfake, técnica de inteligência artificial que está sendo usada para produzir desinformação.