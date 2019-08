Vídeo usa trecho de manifestação em Fortaleza para atacar Gleisi Hoffmann

Um vídeo de dezoito segundos circula nas redes sociais identificando falsamente a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) como alvo de uma manifestação em Fortaleza, no Ceará. A petista, porém, cumpria agenda em Curitiba quando o suposto vídeo foi gravado.

De acordo com as publicações que reproduzem o vídeo no Facebook, as imagens foram gravadas durante o Fortal 2019, o carnaval fora de época de Fortaleza realizado entre os dias 25 a 28 de julho.

A data, no entanto, coincide com o evento “Encontro de assinantes do Brasil 247”, realizado em Curitiba, no Paraná, e que contou com a presença de Hoffmann no dia 27 de julho. A participação da petista no evento junto com o senador Roberto Requião (MDB) foi transmitida ao vivo pelo canal no YouTube do site.

A presença no evento também foi confirmada pelo gabinete da parlamentar. “No sábado (27), na capital do Paraná, a deputada participou de agenda realizada pelo site Brasil 247, conforme foto publicada no Instagram”.

No dia 29, o Partido dos Trabalhadores emitiu nota desmentindo a falsa acusação, ressaltando que a mulher retratada no vídeo também é fisicamente diferente da deputada. Hoffmann tem o cabelo loiro e a mulher no Fortal, preto.

No vídeo, os manifestantes também gritam palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro (PSL).

