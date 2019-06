Vídeo sobre obra de 1998 é compartilhado como ‘golaço’ do governo Bolsonaro

Uma reportagem de 1998 sobre a construção de uma rede elétrica em um forte do Exército no Pantanal tem sido compartilhada nas redes sociais como se fosse recente, atribuindo a obra ao governo de Jair Bolsonaro. A legenda de uma publicação do vídeo no Facebook elogia o “golaço” do presidente, e vários comentários parabenizam a iniciativa.

A gravação mostra o esforço do Exército para instalar postes de energia e fiação em uma região do Pantanal a 200 quilômetros de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A jornalista Cláudia Gaigher conta que fez a reportagem sobre a obra no começo de sua carreira na TV Morena, filiada da Rede Globo em Campo Grande.

Inicialmente, Gaigher faria uma matéria sobre o Forte Coimbra, uma construção de 1775 às margens do Rio Paraguai, perto da fronteira com a Bolívia, palco de batalhas da Guerra do Paraguai no século XIX. A jornalista conta que observou as obras para instalação de energia elétrica e fez uma segunda reportagem, exibida nos telejornais da Rede Matogrossense de Comunicação no final da década de 1990.

O vídeo sem contexto no Facebook obteve 232 mil visualizações desde o dia 28 de maio, e foi selecionado para checagem por meio da ferramenta de fact checking da rede social