Vídeo de bate-boca entre senadores não é sobre apoio de PT a Bolsonaro

O vídeo de um desentendimento entre os senadores Randolfe Rodrigues (Rede) e Ataídes Oliveira (na época, do PSDB) circula fora de contexto no Facebook. As imagens são datadas de 2017 e não têm relação com o PT nem com a campanha atual, diferentemente do que diz uma postagem que viralizou na rede social. Com mais de 124 mil visualizações e 3,8 mil compartilhamentos, o post afirma que a confusão teria ocorrido depois de a maioria o PT decidir votar em Jair Bolsonaro (PL) para a Presidência.

A discussão entre os dois senadores ocorreu durante uma audiência pública sobre a reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, no dia 23 de maio de 2017. De acordo com reportagem feita pela Folha de S. Paulo, a confusão teve início quando Randolfe tentou subir na mesa e Fátima Bezerra, do PT e senadora na época, sentou-se para comandar a sessão. Na sequência, Randolfe disse para Ataídes Oliveira que ele apoiava um governo corrupto, que respondeu chamando-o de bandido. Ataídes se irritou e partiu para cima de Randolfe, chamando-o de moleque. Um editorial do Estadão se posicionou contra a confusão.

O mesmo vídeo circulou em março deste ano nas redes com a descrição equivocada de que seria “uma reunião do Lula acaba em baixaria entre comunistas”. O núcleo de checagem do Estadão Verifica desmentiu a postagem que tirava o vídeo de contexto.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.