Vídeo satiriza participação de Lula em comício em local destruído pela chuva em Belém

Conteúdo investigado: Vídeo no Instagram com a legenda “Ele não vai não!!!” mostra uma mulher apresentando uma área coberta no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, no Pará, “local onde vai ser realizado o ato com o presidente Lula e o nosso senador Beto Faro”, como ela diz. Na sequência, imagem de um temporal que destrói o local e, depois, uma pessoa dizendo “ele não vai, não”.

Onde foi publicado: Instagram.

Conclusão do Comprova: É sátira um vídeo afirmando que o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participaria de evento em Belém com o deputado federal Beto Faro, do mesmo partido, porque o local em que o ato ocorreria foi destruído por um temporal um dia antes. O post mostra imagens de uma moça apresentando o local, no Espaço Náutico Marine Club, e, em seguida, uma cobertura sendo destruída pela chuva. O conteúdo de desinformação termina com uma pessoa, em um meme em vídeo, repetindo “Ele não vai, não”, mesma frase usada na legenda.

O temporal, de fato, ocorreu e destruiu a estrutura metálica do Marine Club, mas, de acordo com a assessoria de imprensa de Lula, a armação foi reconstruída e o comício petista foi realizado, como mostra vídeo publicado pelo Poder360 e reportagem do Jornal Nacional. A informação sobre o ato também foi confirmada pelo Marine Club.

Publicado em um perfil de humor no Instagram, o conteúdo foi verificado a pedido de um leitor, que enviou as imagens para o Comprova por meio do número de WhatsApp (11) 97045-4984. O projeto também verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

A um usuário do Instagram que escreve “Ah, ele vai sim! E estaremos lá!”, o dono do perfil responde “Pois eu não vejo a hora de não ir!”. A outro que publica “ele veio e foi lindo demais. Faz o L, faz o coração grandão”, o autor escreve “foi lindo demais, segundo os números oficiais 10 mil pessoas! Esqueceram de detalhar o número 20% estavam ganhando 30 reais pra bandeirar!”, sem apresentar provas.

À outra pessoa, que pontua que a chuva poderia ter até matado alguém, ele responde: “Amiga, se tivesse sido uma tragédia onde tivesse mortos com certeza essa página não estaria fazendo humor com este episódio! Mas quer uma coisa pra se preocupar de verdade? Nestes encontros se discutem iniciativas públicas como liberação de drogas e aborto…isso eu não preciso nem falar que é errado de acordo com a Bíblia!”, também sem trazer nenhuma evidência.

Alcance da publicação: Até o dia 15 de setembro, o post foi visualizado 4,4 mil vezes e teve 150 curtidas no Instagram.

O que diz o autor da publicação: O Comprova tentou contato por mensagem direta no Instagram, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Como verificamos: Inicialmente, ligamos no Marine Club e a pessoa que atendeu confirmou que o comício foi realizado. Também falamos, por mensagem de texto no WhatsApp, com a assessoria de imprensa de Lula, com a equipe do deputado Beto Faro e, via mensagem direta do Instagram, com Daynara Calandrini, que apresenta um dos vídeos usados no post satírico.

Ao buscar por palavras-chave no Google, como “Marine Club” e “Lula”, o resultado mostrou reportagens sobre a chuva e sobre o ato, como textos de Poder360 e G1. Em matérias do Jornal Nacional e de O Liberal pudemos confirmar que o comício ocorreu.

O evento

“Estamos aqui no Marine Club, local onde vai ser realizado o ato com o presidente Lula e o nosso senador Beto Faro. O espaço fica bem ao lado da UFPA (Universidade Federal do Pará) e vai garantir conforto e segurança para todas as caravanas que virão encontrar conosco”, diz a mulher que aparece na primeira parte do vídeo verificado. Ela se refere ao comício que seria realizado em 1º de setembro deste ano no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá, em Belém. O vídeo utiliza um trecho do original, postado no Instagram do deputado federal petista Beto Faro, que concorre ao Senado, em 31 de agosto.

Ao acrescentar as imagens da estrutura despencando por conta da forte chuva daquele dia, o autor do post satírico afirma que o evento não ocorreria, mas não foi o que aconteceu. O ato foi realizado, conforme mostram notícias e os canais do PT e do Poder360 no YouTube, que transmitiram o comício ao vivo e deixaram-o gravado. Além disso, uma pessoa que conversou com a reportagem pelo telefone do Marine Club confirmou a realização do evento – ela não quis se identificar.

O evento, chamado de Todos Juntos pelo Pará, durou aproximadamente duas horas e contou com a participação de Lula e de apoiadores, como Beto Faro e Randolfe Rodrigues (Rede), que integra a equipe do presidenciável.

A mulher que aparece na primeira parte da montagem verificada é Daynara Calandrini. Em contato com a reportagem, ela afirmou ser apresentadora nas redes sociais de Beto Faro, militante do PT e secretária de organização da juventude do partido no estado do Pará. Sobre o evento, Daynara disse que “deu tudo certo”.

A chuva

De acordo com reportagem de O Liberal, a estrutura para o comício estava sendo montada quando foi atingida pela forte chuva e caiu em 31 de agosto. Ainda segundo o mesmo veículo, o ato foi mantido.

No mesmo dia, o Diário do Pará informou que aquela tarde “pode ser considerada uma das mais complicadas dos últimos meses” pelos moradores de Belém devido ao mau tempo. O temporal que caiu sobre a cidade trouxe inúmeros prejuízos e transtornos em diversos bairros da capital paraense.

A equipe de Beto Faro enviou ao Comprova nota emitida após o temporal, em 31 de agosto. Nela, afirmava que, “em virtude das fortes chuvas em Belém, a campanha da Coligação Brasil da Esperança esclarece que o Corpo de Bombeiros está vistoriando o local” e que “três pessoas foram atendidas e já liberadas”. As pessoas atingidas pela estrutura atuavam na montagem do evento.

O perfil

O conteúdo satírico foi publicado no Instagram pelo perfil @mangacomfebre, “página de humor do comediante Anderson Freitas”, conforme mostra a descrição.

O primeiro post do perfil foi publicado em 18 de agosto de 2021. Desde então, foram postados 21 conteúdos, inclusive o verificado aqui, que foi o mais visualizado – além dele, só mais um, de março, foi visto mais de 1 mil vezes.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizam nas redes sociais sobre pandemia, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. Conteúdos falsos ou enganosos e sátiras envolvendo candidatos à presidência, como a peça aqui verificada, podem influenciar os eleitores, que não devem fazer suas escolhas com base em materiais deste tipo e, sim, em informações verdadeiras e confiáveis.

