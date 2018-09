Vídeo que mostra apreensão de material de campanha de Gleisi Hoffmann é verdadeiro

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas de O Povo e NSC. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

É verdadeiro o vídeo publicado no YouTube que mostra a apreensão de materiais irregulares de campanha, incluindo peças de divulgação da senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) ao lado do ex-presidente Lula. Gleisi é candidata a deputada federal. A gravação registra o momento em que policiais militares e uma pessoa com identificação da Justiça Eleitoral recolhem placas e panfletos do PT expostos em tendas montadas em um calçadão.

Ao analisar as imagens dos policiais e da viatura no local, é possível identificar que se trata da PM do Paraná. A partir disso, o Comprova entrou em contato com a Polícia Militar paranaense e o Tribunal Regional Eleitoral para confirmar a ocorrência do evento. Os órgãos informaram que a ação retratada no vídeo ocorreu no último dia 26 de setembro, no Centro de Curitiba, por ordem da Justiça Eleitoral. Por meio do Google Maps, o Comprova localizou o lugar exato do ocorrido.

O TRE-PR encaminhou ao Comprova documentos relacionados à apreensão. Na decisão, assinada dia 26 de setembro, o juiz eleitoral Douglas Marcel Peres aponta que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferiu o registro de candidatura de Lula com base na Lei da Ficha Limpa e determina que sejam feitas diligências e, eventualmente, a apreensão de materiais de propaganda de Lula como presidente.

Em ofícios assinados nos dias 26 e 27 de setembro, o chefe de cartório da 176ª Zona Eleitoral confirma o recolhimento de peças de Lula como candidato a presidente em “diversos materiais de diversos candidatos” em um calçadão no centro de Curitiba, no diretório do PT, no comitê da senadora Gleisi e no comitê central do partido.

Em nota, o diretório do PT no Paraná afirmou que os materiais recolhidos foram produzidos antes da impugnação da candidatura de Lula. A nota também aponta que desde a confirmação da candidatura de Fernando Haddad à Presidência pelo PT, os materiais foram readequados conforme orientação do TSE.

A gravação divulgada no YouTube pelo canal da página Folha Política teve 32,7 mil visualizações entre os dias 27 e 28 de setembro. O título do vídeo diz que “cidadãos comemoram” apreensão, embora as imagens não registrem grande reação coletiva. Outros canais compartilharam o mesmo conteúdo no YouTube. A notícia da apreensão foi tema da coluna de Murilo Ramos na revista Época.