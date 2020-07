Vídeo mostra recepção a Bolsonaro em Minas Gerais, e não no Nordeste

Um vídeo que mostra dezenas de pessoas aglomeradas em recepção ao presidente Jair Bolsonaro foi compartilhado no Facebook com legenda que afirmava se tratar de uma visita ao Nordeste. “Quem disse que é o Lula o político mais amado do Sertão?”, diz a postagem. Na realidade, a gravação foi feita na cidade de Araguari, em Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro.

O presidente visitou Araguari em 27 de junho, em um compromisso fora da agenda oficial. Junto com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ele esteve no 2º Batalhão Ferroviário. O batalhão participará das obras de um trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Bahia. Durante a visita, Bolsonaro não usou máscara nem respeitou o distanciamento social. Nesta terça-feira, 7, ele anunciou ter testado positivo para a covid-19.

No vídeo com legenda falsa publicado no Facebook, é possível ver que o presidente se aproxima de uma placa com os dizeres “Estacionamento visitantes” e “2º Batalhão Ferroviário”. No Google Maps, podemos confirmar que as imagens realmente foram feitas na rua em que fica localizado o batalhão mineiro (veja abaixo).

Bolsonaro também divulgou vídeos da passagem por Araguari. Na gravação abaixo, ele passa pelo mesmo lugar mostrado na postagem com legenda falsa.

‪- Hoje, estivemos na Região do Triângulo Mineiro. ‬‪- Agradeço a consideração deste maravilhoso povo. ‬‪- Seguimos trabalhando com ações explicitadas diariamente em nossas redes sociais! ‬‪- Obrigado Minas Gerais!‬. Link no YouTube: https://youtu.be/hUVzQ8gkQHs Publicado por Jair Messias Bolsonaro em Sábado, 27 de junho de 2020

A última visita do presidente à Região Nordeste ocorreu durante inauguração de obra da transposição do Rio São Francisco, no dia 26 de junho. O evento impulsionou uma série de postagens enganosas nas redes sociais, checadas pelo Estadão Verifica. Veja abaixo.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

