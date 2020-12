Vídeo mostra desfile do Dia da República na Índia, e não recepção a Bolsonaro

Circula no WhatsApp e no Facebook um vídeo que mostra um desfile na Índia com participação do presidente Jair Bolsonaro. As legendas que acompanham a gravação afirmam se tratar da “maior recepção a um presidente de outro país” — mas não é bem assim. O vídeo mostra, na verdade, a festa comemorativa do Dia da República na Índia em 2020, durante o qual Bolsonaro foi recebido como um convidado de honra do primeiro-ministro Narendra Modi.

A cerimônia é uma das principais festas do país asiático. Durante a visita à Índia em janeiro deste ano, Bolsonaro assistiu a um desfile de tropas e armamentos e elogiou o poder militar indiano. A participação do presidente brasileiro ocorreu em meio a uma viagem de quatro dias, na qual ele assinou 15 acordos bilaterais.

O vídeo foi enviado por leitores ao WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

As imagens que circulam no WhatsApp e no Facebook são legítimas e foram publicadas pelo canal estatal indiano Doordashan National em janeiro de 2020. O mesmo canal publicou vídeos de outras comemorações do Dia da República: é possível ver que o desfile é realizado anualmente, mesmo sem a visita de Bolsonaro (veja exemplos de 2013, 2017 e 2019).

Também não é verdade que a imprensa “escondeu os fatos” sobre a visita de Bolsonaro à Índia. O Estadão fez cobertura da viagem, assim como outros veículos.