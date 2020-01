Vídeo mistura imagens de eventos independentes para inventar ‘milagre’ em avião

Uma publicação no Facebook mistura imagens de dois eventos independentes de 2017 e de 2016 para inventar a história de um “milagre”. O post junta um vídeo de uma mulher gritando “Jesus” e “Aleluia” dentro de um avião com a gravação de uma aeronave pegando fogo. As legendas afirmam que a passageira teria sido “tocada” pelo Espírito Santo para impedir a decolagem do avião, que estaria com um problema no motor.

Nada disso é verdade. O primeiro vídeo, que circulou em vários países, é de um vôo que partiu de Grand Cayman, nas Ilhas Cayman, para Kingston, na Jamaica, em outubro de 2017. A informação foi confirmada pela própria companhia aérea, que comunicou que a mulher foi retirada do avião, junto com sua bagagem, para garantir a segurança dos passageiros.

O segundo vídeo usado na montagem mostra a turbina em chamas de uma aeronave da American Airlines no Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago, em outubro de 2016. Diversos veículos cobriram o episódio, em que 21 pessoas ficaram feridas após a decolagem mal sucedida.

Este conteúdo já foi verificado pela Agência Lupa e foi selecionado para verificação por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook.