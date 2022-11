É antigo o vídeo de militares e PRF ouvindo Hino Nacional com manifestantes em rodovia

É antigo um vídeo que mostra soldados do Exército e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em posição de sentido enquanto manifestantes ajoelhados cantam o Hino Nacional. As imagens voltaram a circular sem contexto e levaram pessoas a acreditar que se trataria das recentes manifestações bolsonaristas bloqueando estradas contra a vitória de Lula nas eleições 2022.

O vídeo circula ao menos desde maio de 2018, durante o governo de Michel Temer. Uma página informa que a cena teria sido gravada em um trecho da BR-174, em Roraima. Naquele mês, caminhoneiros de todo o País fizeram manifestações depois que a Petrobras mudou sua política de preços e isso levou ao aumento dos combustíveis.

Um texto que acompanha o vídeo diz que a PRF e o Exército foram chamados “provavelmente para desbloquear a rodovia”. Não é informado o local e a data em que a cena ocorreu, o que leva os usuários a acreditar ser um fato atual. Uma pessoa comentou na postagem dizendo esperar mais e que “não temos que aceitar um ex presidiário como presidente”.

O uso de alegações vagas é uma característica comum em peças de desinformação que circulam nas redes. Sem indicação de local e data, o usuário tem dificuldade em pesquisar a veracidade das informações.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fecharam algumas das principais rodovias do País contra a eleição de Lula no último domingo, 30. Embora caminhoneiros façam parte dos bloqueios, lideranças afirmam que não é um protesto da categoria. O Estadão mostrou que os manifestantes se mobilizam em grupos no Telegram onde são compartilhadas alegações falsas de fraude nas urnas eletrônicas, pânico social com a volta do PT ao poder, ofensas contra o Nordeste e pedidos de intervenção militar.

O Supremo Tribunal Federal confirmou uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para que as Polícias Militares e a Polícia Rodoviária Federal liberem o tráfego. A ação foi pedida pela Confederação Nacional dos Transportes.

No Instagram, o vídeo mais viral recebeu ao menos 100 mil curtidas e foi visto 1,4 milhão de vezes. No TikTok, uma das postagens foi curtida por 9 mil pessoas e foi vista ao menos 92 mil vezes.

