Vídeo que mostra execução foi gravado no Recife, não no Jacarezinho

Um vídeo que mostra um grupo de criminosos cometendo um assassinato no Recife viralizou fora de contexto no WhatsApp, como se mostrasse parte da operação policial no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A operação policial acabou com 28 mortos, incluindo um inspetor policial, a maior letalidade da história do Estado.

Leia Também É falso que vídeo mostre mãe de jovem morto em operação no Jacarezinho portando arma

O vídeo mostra o momento em que um grupo armado atira contra dois jovens e desaparecem por uma viela. O vídeo é compartilhado junto com uma mensagem que afirma se tratar da favela do Jacarezinho e que os traficantes “matam moradores inocentes para atrasar o avanço policial e, também, para colocar a culpa das referidas mortes na conta da polícia”. Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

Alguns detalhes dão indícios de que pode se tratar de uma peça de desinformação. A gravação tem a data e horário informados no canto superior direito: 19h de 30 de abril de 2021. A operação policial no Jacarezinho, por sua vez, ocorreu durante o dia 6 de maio de 2021.

Chama a atenção que a viela por onde os criminosos escaparam tem a bandeira de Pernambuco pintada em um muro.

Uma pesquisa no Google com as palavras “vídeo execução Pernambuco” permite encontrar a reportagem “Grupo de homens mata adolescente a tiros e fere duas pessoas no Recife; veja vídeo”, do portal de notícias G1. A notícia informa que o crime ocorreu no bairro de Nova Descoberta, na zona norte de Recife. Um suspeito foi preso em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio. O vídeo foi enviado ao portal de notícias pelo WhatsApp.

Operação policial no Jacarezinho

A Operação Exceptis foi promovida a partir das 6h de 6 de maio pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), em conjunto com outras delegacias da Polícia Civil do Rio, com o objetivo de prender 21 acusados de aliciar crianças e adolescentes para o tráfico de drogas na comunidade.

Ela terminou com 28 mortos, tornando-se a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro e rapidamente foi politizada. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a Polícia Civil, enquanto o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu a apuração de um vídeo de uma suposta execução policial. A Promotoria do Rio criou uma força-tarefa para investigar a operação.

O Estadão Verifica já desmentiu que um vídeo que circula nas redes sociais mostre a mãe de um dos jovens motos dançando enquanto porta um fuzil. Ela contou a um canal de notícias que sofre ameaças por causa do boato. A Polícia Civil também negou que ela seja a mulher retratada na gravação.