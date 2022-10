Vídeo que mostra candidato ao governo de Sergipe chamando Bolsonaro de amigo circula fora de contexto

Um vídeo que mostra Fábio Mitidieri (PSD) ao lado de Jair Bolsonaro (PL) voltou a circular nas redes sociais logo após o anúncio do segundo turno nas eleições para o governo de Sergipe. Mitidieri concorre ao governo de Sergipe contra Rogério Carvalho (PT). As imagens que circulam nas redes têm apenas 8 segundos e mostram o agora candidato do PSD chamando o atual presidente de “amigo” — dá a entender um apoio atual entre ambos.

As imagens estão fora de contexto. Com a confirmação de Carvalho (44,7%) e Mitidieri (38,91%) no segundo turno, usuários voltaram a compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um dos posts publicados no Twitter acumulava mais de 13 mil visualizações até quarta-feira, 5.

O vídeo original, publicado no YouTube, foi gravado no dia 17 de março de 2018 na Câmara dos Deputados, quando Mitidieri e Bolsonaro eram colegas de parlamento, segundo a coligação Novo Tempo Para Sergipe. No conteúdo, Fabio inicia o vídeo dizendo: “Eu estou aqui do lado do meu amigo Bolsonaro, que foi vítima de fake news”. Em seguida, o sergipano desmente a informação que circulava à época de que Bolsonaro era favorável à união territorial dos estados de Sergipe e Bahia. Essa parte não tem sido veiculada.

Esse vídeo começou a ser usado pela campanha do senador Rogério Carvalho (PT). O objetivo petista era afastar a ideia de que Lula (PT) apoiaria seu adversário e sublinhar que Mitidieri tinha apoio de Bolsonaro. O candidato do PSD negou aproximação com o presidente e chegou a declarar voto em Lula.

A assessoria da campanha de Mitidieri acusa Rogério Carvalho de desrespeitar a decisão judicial que proibiu a veiculação do vídeo no mês passado. O comitê de Mitidieri promete acionar a justiça eleitoral novamente para impedir a veiculação dos vídeos.

“O candidato ao governo do Estado pela coligação Sergipe da Esperança, Rogério Carvalho, desrespeita a lei mais uma vez ao circular nas redes sociais, logo após anúncio do segundo turno, vídeo com montagens do também candidato Fábio Mitidieri chamando Bolsonaro de amigo. Trata-se de material antigo, de quando os dois foram colegas na Câmara de Deputados Federal”, diz a nota enviada pela assessoria ao Estadão Verifica.

Em nota ao Estadão Verifica, a assessoria de Rogério Carvalho afirmou que não tem utilizado material audiovisual com as presenças do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) “de maneira irregular”. Sua assessoria jurídica alega que a decisão judicial permite o uso do material em outras mídias. Também argumenta que o vídeo é uma “forma de reflexão para os sergipanos no que se refere à ausência de bandeiras firmes na sua rota política, ilustrada pela amizade entre o candidato Fábio Mitidieri e o presidente Jair Bolsonaro. O intento das propagandas eleitorais é manter o eleitorado informado, inclusive por meio de críticas”.

Guerra judicial

Quando o vídeo começou a ser veiculado, a coligação Novo Tempo Para Sergipe (PDT/PSC/UNIÃO/AVANTE/PSD/REPUBLICANOS/PP) acionou a Justiça Eleitoral para impedir a veiculação da propaganda e também pediu aplicação de multa. No dia 23 de setembro, a Justiça Eleitoral atendeu ao pedido e determinou que a peça fosse retirada do horário eleitoral gratuito, sob pena de multa diária de R$ 30 mil.

A campanha de Mitidieri também pediu direito de resposta. Mas não foi concedido pelo juiz Leonardo Souza Santana Almeida pois, segundo a decisão, o uso do vídeo não fere a imagem do candidato e não ultrapassou os limites de liberdade de expressão.

Assim, o vídeo de Mitidieri e Bolsonaro passou a ser utilizado pela campanha de Carvalho nas redes sociais. Em nova ação, a coligação de Mitidieri pediu que fosse confirmada a tutela de urgência e que fosse determinada, em definitivo, a proibição do material. Em nova decisão no dia 5 de outubro, o juiz Leonardo Almeida extinguiu o processo sem julgar a ação devido ao fim da propaganda eleitoral gratuita no dia 29 de setembro.

A assessoria de Rogério Carvalho afirmou, em nota, que não tem utilizado material audiovisual “de maneira irregular”.

Ex-aliados



O cenário eleitoral em Sergipe ficou definido após a confirmação da impugnação da candidatura do candidato Valmir de Francisquinho (PL) às vésperas da eleição. Ele liderava todas as pesquisas de intenção de votos e, apesar da candidatura ter sido impugnada, seu nome permaneceu nas urnas. Segundo relatório final do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SE), os 457.922 votos em Valmir foram considerados como “nulos técnicos”.

Já a disputa entre Carvalho e Mitidieri é recente. Eles eram aliados políticos desde 2014, mas o PT resolveu lançar candidatura própria ao governo de Sergipe nas eleições deste ano. Mitidieri é apoiado pelo atual governador Belivaldo Chagas, que tem como vice-governadora a petista Eliane Aquino.

Além disso, o resultado da eleição de Sergipe vai, de alguma forma, beneficiar a família de Mitidieri. Caso ele ganhe, assume o governo. Mas caso Rogério Carvalho seja eleito governador, ele deixará a vaga no Senado para o seu suplente, Jorge Mitidieri (PSD), tio de Fábio Mitidieri.