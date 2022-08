Vídeo em que Bolsonaro fala que vai entrar no ‘covil dos ursos’ é antigo e não tem relação com JN

Um vídeo em que o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL) afirma que está prestes a entrar no “covil dos ursos” foi gravado em 2018, e não recentemente. Após a entrevista do atual presidente ao Jornal Nacional, na última segunda-feira, 22, as imagens voltaram a ser compartilhadas, como se fossem recentes e tivessem relação com o telejornal. Na verdade, o vídeo foi gravado antes de um debate na Band.

Leia Também É falso que Lula tenha recebido papel com ‘cola’ durante entrevista no Jornal Nacional

No vídeo, Bolsonaro está em um círculo de apoiadores, fazendo uma oração. “Vamos agora, sim, entrar no covil dos ursos, mas acredito em Deus e peço a Ele sabedoria, força e fé para atingir o objetivo”, diz. Uma publicação no Instagram somou mais de 56 mil curtidas ao publicar o vídeo com a legenda “antes da entrada do JN”, sem deixar claro que as imagens são antigas.

A cena foi filmada antes do primeiro debate entre os candidatos à presidência da República naquele ano. Na ocasião, Bolsonaro estava nos estúdios da Band, emissora que transmitia o debate, e não na Globo, como afirma a publicação. O vídeo original foi publicado no YouTube do jornal Congresso em Foco em 10 de agosto de 2018.

A confusão em relação às datas ocorreu após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente, recuperar o vídeo e publicá-lo no mesmo dia da sabatina com o pai. Em sua publicação não há referências de que o momento seja recente ou gravado nos Estúdios Globo.

Apesar do vídeo publicado por Flávio não ser recente, Bolsonaro também rezou antes da entrevista ao Jornal Nacional. Desta vez, entretanto, não houve menção a “covil dos ursos”. As imagens foram publicadas pelo portal Metrópoles.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.