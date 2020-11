Vídeo em que bandeira do Brasil é queimada não tem relação com PT ou PCdoB

O vídeo um protesto em apoio a uma greve de professores foi tirado de contexto nas redes sociais e viralizou como se mostrasse militantes do PT e do PCdoB queimando uma bandeira nacional. O post viral ignora que no próprio vídeo é possível ouvir os manifestantes gritando críticas aos dois partidos. Esta peça de desinformação circulou ao menos em Facebook, Twitter e Pinterest.

“Petistas e militantes do PCdoB queimando a bandeira do Brasil. Se você também se revolta com isso: compartilhe!”, diz a legenda do vídeo. As imagens mostram manifestantes em círculo gritando “Queima! Queima!”, enquanto dois homens posicionam bandeiras do Brasil em uma pequena fogueira.

O site E-farsas identificou imagens muito semelhantes em um vídeo publicado no Youtube em 4 de março de 2016. As imagens mostrariam um protesto, dois dias antes, em apoio a uma greve de professores no Rio de Janeiro. Alguns detalhes em comum entre as duas imagens, como uma bandeira da Palestina e uma igreja ao fundo, permitem concluir se tratar da mesma situação.

As postagens que atribuem o ato a PT e PCdoB ignoram que em determinado momento os manifestantes cantam uma provocação aos dois partidos mencionados: “O ditadura, cadê você? Está disfarçada de PT e PCdoB.”

Uma placa carregada por um dos manifestantes também sugere que o vídeo foi tirado de contexto. Isso porque ela traz críticas a Dilma e Lula, os últimos presidentes eleitos pelo PT, além do ex-governador Pezão e do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB). “Fora Pezão! Vá com Paes e leve o Lula Dilma vez”, diz a placa em papelão.

