Vídeo é tirado de contexto para distorcer ações do governo Doria no enfrentamento à covid-19

Um vídeo foi editado e tirado de contexto para distorcer as ações do governo João Doria (PSDB) no enfrentamento ao novo coronavírus. A imagem mostra uma abordagem policial ocorrida em 20 de março de 2020 no bairro do Canindé, zona norte de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de homem embriagado e armado com faca ameaçando pessoas na rua.

Uma postagem no Facebook já alcançou mais de 16 mil compartilhamentos e diz que são “ordens do governador Doria de São Paulo. Idoso é tratado assim”.

Esta versão do vídeo foi editada e uma voz foi inserida para dar a impressão de que o espectador da cena faz comentários sobre a abordagem. No vídeo original, o responsável pela imagem não fala nada.

O governador tucano chegou a cogitar em coletiva de imprensa na quinta-feira, 9, o uso da Polícia Militar para garantir o isolamento social no Estado de São Paulo. A medida causou reação de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que a classificaram como ‘autoritária’.

Na segunda-feira, 13, em nova entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria afirmou que serão agentes da Vigilância Sanitária que devem começar a visitar comércios e outros estabelecimentos não essenciais que insistem em ficar abertos em meio à quarentena contra o novo coronavírus. A Polícia Militar dará apoio a esses agentes.

O governador disse que as críticas vinham de “pequenos grupos” e afirmou que não está “preocupado” com essas manifestações “que têm espírito político”.

