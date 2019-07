Vídeo de ‘terrorista’ atacando avião é, na verdade, tirado de um videogame

Um clipe do videogame Grand Theft Auto V (GTA) tem sido compartilhado no Facebook como se fosse real. Na última quarta-feira, 10, um usuário da rede publicou o vídeo de um avião que quase colide com um caminhão de combustível na pista de pouso de um aeroporto. A legenda alega que se trata de um ataque terrorista na Argélia que não deu certo por causa da habilidade do piloto da aeronave.

A publicação enganosa obteve 335 mil visualizações e 13 mil compartilhamentos. E não foi só no Brasil que o vídeo confundiu pessoas: na semana passada, o político paquistanês Khurram Nawaz Gandapur também divulgou, no Twitter, o clipe com a legenda falsa. Gandapur apagou a postagem depois de receber mensagens que faziam brincadeira com seu erro.

Para encontrar o contexto original do clipe, é possível utilizar a ferramenta de verificação de vídeo InVid. O site americano de fact checking Snopes também verificou este boato, que circulou em inglês.

Este conteúdo foi selecionado para checagem por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook. Para sugerir verificações, envie uma mensagem para o número (11) 99263-7900.