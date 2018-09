Vídeo de supostos eleitores do PT espancando idosas é falso

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do AFP e Poder 360. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: Estadão, Jornal do Commercio, Folha de S. Paulo, Gazeta Online, O Povo, Nexo e UOL.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

Um vídeo publicado nas redes sociais alega que idosas eleitoras do candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, foram atacadas por apoiadores do Partido dos Trabalhadores em 18 de setembro de 2018. As imagens, no entanto, estão fora de contexto e essa versão é falsa.

“Aconteceu Agora: Eleitores do PT já estão atacando os da direita! Vejam eles espancando covardemente essa senhoras de idade eleitoras do Bolsonaro” diz a descrição de uma publicação no Facebook feita na última terça-feira, 18 de setembro.

O vídeo não foi gravado recentemente e não há imagens de idosas sendo espancadas e nem de eleitores fazendo campanha para Bolsonaro.

Na verdade, o vídeo foi gravado em 4 de março de 2016, quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi conduzido coercitivamente a uma delegacia da Polícia Federal no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para depor no âmbito da operação Lava Jato.

Para chegar a essa conclusão, fizemos uma busca por imagens semelhantes às do vídeo enganoso, com auxílio do Citizen Evidence, e identificamos o local da gravação.

Comparamos as imagens do vídeo e confirmamos que foi feito nas imediações do aeroporto.

Na sequência, fizemos buscas na web por incidentes com militantes do PT naquelas imediações e chegamos ao dia 4 de março de 2016, data em que Lula foi conduzido à delegacia da Polícia Federal em Congonhas. Há duas pessoas nas imagens e elas também aparecem em um vídeo publicado pelo portal G1 sobre o evento, em março de 2016. A paisagem urbana de ambas gravações também coincide com a Avenida Washington Luis, da capital paulista, na altura do número 6995.

A alegação falsa viralizou depois que foi publicada no Facebook pela conta “Fagner Andrade”. As páginas “Jair_Messias_Bolsonaro_Oficial” e “BRN – O Brasil é Nosso” também publicaram o conteúdo falso.

No Facebook, este post falso foi visualizado cerca de 916 mil vezes e teve mais de 39 mil compartilhamentos desde o dia 18 de setembro nas páginas e no perfil citados.