Vídeo de protesto contra Temer é falsamente atribuído a greve contra reforma da Previdência

Um vídeo que mostra manifestantes atacando um carro branco não é da greve contra a reforma da Previdência da última sexta-feira, 14, e sim de um protesto contra o governo Michel Temer, em maio de 2017. O vídeo original foi publicado pelo portal G1, e mostra uma confusão que ocorreu em Goiânia, Goiás, após um motorista tentar furar um bloqueio organizado por centrais sindicais.

Publicações no Facebook que ligam o vídeo à greve contra a reforma da Previdência tiveram até 230 mil visualizações desde sexta-feira. A mesma gravação já havia sido tirada de contexto durante as eleições do ano passado, quando postagens sugeriram que o ataque contra o carro teria sido motivado por um adesivo do então candidato à Presidência Jair Bolsonaro. O projeto Comprova desmentiu essa alegação.

O protesto em Goiânia em 2017 foi realizado um dia após a publicação de uma conversa entre Michel Temer e o empresário Joesley Batista.

