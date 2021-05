Vídeo de pessoas roubando porcos foi gravado na Colômbia, não na Argentina

Circula fora de contexto um vídeo que mostra pessoas roubando porcos de uma fazenda na Colômbia. No WhatsApp, a gravação é compartilhada como se mostrasse “avicultores e suinocultores atacados na Argentina pela população faminta”, o que é falso. Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

A gravação mostra um grupo de pessoas nas instalações de um centro criador de porcos. Alguns animais são puxados e arrastados, enquanto outro é colocado em cima de uma motocicleta. Ao final do vídeo, é possível ver um homem dizer “cosa loca, hermano”, o que mostra que ele foi gravado em um país de língua espanhola. Mas será que realmente estamos falando da Argentina?

Uma busca no Google pelas palavras-chave “la gente roba cerdos” (“pessoas roubam porcos”, em tradução livre) permite encontrar a notícia “Alarma en el norte del Cauca por el saqueo a granjas” (“Alarme no norte do Cauca devido ao saque de fazendas”, em tradução livre) no site do jornal colombiano El Tiempo. A reportagem relata que, em 6 de maio, pessoas invadiram uma fazenda e roubaram cerca de mil porcos e 20 frangos no município de Puerto Tejada, no norte da região de Cauca.

Nas redes sociais colombianas, circulou a informação de que a empresa Cervalle seria o alvo dos roubos. No entanto, a Cervalle negou alegações de que uma de suas fazendas teria sido invadida. Na verdade, a vítima foi uma produtora da mesma região onde ela se localiza, motivo pelo qual gerou-se o rumor de que ela seria uma das afetadas.

“A Cervalle lamenta profundamente os ocorridos hoje, 6 de maio, em uma fazenda de porcos no norte do departamento de Cauca”, diz o comunicado. “Esclarecemos que os vídeos que circulam nas redes sociais não correspondem às granjas da empresa. As mesmas fazem parte do sindicato suíno da nossa área e por isso surgiu a confusão. Prestamos solidariedade com as fazendas afetadas e esperamos que elas possam se recuperar para continuar contribuindo com o setor e o desenvolvimento do nosso país”.

Comunicado de Prensa #Cervalle pic.twitter.com/SUA1FwjN7N — Cervalle - La marca del Cerdo (@cerdosdelvalle) May 7, 2021

Pelo Facebook, a empresa confirmou ao Estadão Verifica que o vídeo viral foi gravado naquela região. “Correto, o vídeo que você nos mandou mostra um lamentável ocorrido em nossa cidade”, diz a mensagem.

A Colômbia vive dias de agitação social desde meados de abril, quando o governo de direita de Iván Duque propôs uma reforma tributária para combater a crise econômica causada pela pandemia. Vários setores da sociedade convocaram grandes protestos contra o que consideraram um aumento de impostos e o governo retirou a reforma de tramitação. As forças policiais reagiram com violência aos protestos e manifestantes foram mortos, o que intensificou os atos.

Já a Argentina é alvo de desinformação desde que o candidato de esquerda Alberto Fernández venceu o candidato à reeleição Mauricio Macri, nas eleições de 2019. O Estadão Verifica desmentiu que um vídeo de uma grande manifestação em Buenos Aires mostrasse ato contrário à estatização temporária de uma empresa produtora de soja que havia pedido recuperação judicial.

