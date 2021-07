Vídeo de multidão cantando hino é de ato de 1º de maio, não de manifestação em frente a hospital onde Bolsonaro esteve internado

É falso que o vídeo de uma multidão cantando o Hino Nacional mostre uma manifestação de apoio em frente ao hospital onde estava internado o presidente Jair Bolsonaro. Na realidade, a gravação é do dia 1º de maio, de um ato em apoio ao governo na Avenida Paulista. A unidade médica onde Bolsonaro foi atendido fica no bairro de Vila Nova Conceição.

Leitores solicitaram a checagem do vídeo por WhatsApp, (11) 97683-7490. O vídeo mostra pessoas vestidas de verde e amarelo e várias seguram bandeiras do Brasil. Com a ferramenta de busca reversa de imagens (aprenda a usar aqui), encontramos postagens antigas da mesma gravação. Uma delas é de 2 de maio.

No dia anterior, bolsonaristas fizeram atos de apoio ao presidente na Paulista. A concentração foi em frente ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

De fato, é possível reconhecer que a gravação foi feita na altura do prédio da Fiesp na Paulista. Veja abaixo a mesma construção de fachada vermelha que aparece ao fundo do vídeo.

Bolsonaro ficou internado no Vila Nova Star até o domingo, 18. Ele recebeu alta após cinco dias de tratamento de um quadro de obstrução intestinal. O presidente saiu pela porta da frente do hospital e conversou com a imprensa por meia hora. Veja a localização abaixo.

Antes de repassar um vídeo recebido nas redes sociais, pare e se pergunte se a gravação é recente. É muito comum que imagens sejam tiradas de contexto para fazer uma sátira ou até mesmo para gerar confusão. Veja aqui um passo a passo de como fazer busca reversa de imagens, uma ferramenta gratuita para descobrir a origem de fotos e vídeos.

A AFP Checamos também verificou esse vídeo.